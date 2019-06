Escucha las noticias de las 06:00 (30/06/2019)

Voz 1450

02:12

Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia han confirmado a la SER que advirtieron a los jueces del Supremo que integran el Tribunal del pluses de que tomase medidas de precaución para blindar sus cuentas de correo electrónico de un posible hackeo ya que habían detectado intentos masivos de acceso de hecho el miércoles la cuenta de Anonymous Catalonia publicaba un mensaje en el que se burlaban de la escasa seguridad del correo del poder judicial lo cierto es que el hallazgo colgado por Anonymous Catalonia demuestra sin lugar a dudas que los piratas informáticos accedieron finalmente a la bandeja de entrada del correo corporativo del juez Marchena sobre este punto el CNI guarda silencio la investigación sobre el incidente sigue en marcha con el objetivo de identificar a los responsables fuentes cercanas a la investigación señalan que el hecho de que los supuestos hacker se jactan en público de su acción admitan al tiempo que no encontraron datos es un indicio suficiente de que no accedieron a información sensible esa es ahora la hipótesis principal