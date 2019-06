Las noticias de Asturias, 08:50 (30/06/2019)

se le había escapado en el agua el cuerpo sin vida del afectado fue rescatado por el Grupo de Rescate de Bomberos del servicio de Emergencias de Asturias abordo del helicóptero del organismo el aviso llegaba al Centro de Coordinación de Emergencias en torno a las cuatro menos diez de la tarde de ayer al ver que el hombre no podía salir del agua con la grúa del helicóptero el bombero rescatador sacó el cuerpo ya sin vida de el hombre hasta la orilla del embalse en torno a las cuatro y media la Guardia Civil se hizo cargo después de los trámites para el levantamiento del cadáver además también el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias también abordo del helicóptero ha evacuado a un hombre de veintiséis años también en la tarde de ayer que resultaba herido tras ser golpeado por la caída de una piedra mientras hacía la ruta del Cares en Cabrales el hombre afectado

una prorroga de ocho días por delante para buscar una salida es el tiempo que ha logrado arrancarle el Ministerio de Industria Alcoa que este lunes a las once de la mañana volverá a reunirse en Madrid con los trabajadores tras la maratoniana jornada desarrollada entre las partes el viernes de la que la representación sindical salía con la idea reforzada de que la alud minera no juega limpio para marcharse al la se descolgaba con el anuncio de que paralizaba la venta de sus factorías de Avilés ya Coruña aparte capital aludiendo a falta de garantías financieras por parte del fondo inversor suizo una paralización que llegaba a escasas horas de que hoy finalizara el plazo para cerrar el acuerdo llamado a ser el balón de oxígeno para las casi setecientas familias que dependen de estas plantas y que a estas horas ven su futuro en el aire Daniel cuartas del comité de empresa de Avilés no ocultaba ayer recién llegado desde Madrid sus dudas sobre las intenciones de Alcoa impedía al Ministerio que tome las riendas el proceso