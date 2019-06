Las noticias de Cantabria, 08:50 (30/06/2019)

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Cantabria tal como están eh bienvenidos a este último domingo del mes de de junio lo primero de todo ya saben acercarnos hasta la M para conocer qué tiempo nos espera en esta jornada María Salgado qué tal buenos días cuéntanos qué tiempo tendremos en este domingo

Voz 0598 00:15 muy buenos días este domingo en Cantabria habrá algunos intervalos de nubes de evolución que se formarán a lo largo de la jornada ya por la tarde también algunas nubes bajas no se descarta algún chubasco ocasional en el oeste de la comunidad las temperaturas diurnas bajan descenso que será notable en el es de de campo los valles alcanzaremos los veintisiete grados en Reinosa y en Potes veintitrés en Los Corrales de Buelna veintidós en Gaza de cesto y en Torrelavega veintiuno en Santander Camargo y la le doy veinte grados en Castro Urdiales soplará viento variable que por la mañana atenderá al norte y nordeste en la costa y por la tarde al norte y al noroeste es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1444 01:02 Miguel Ángel Revilla ya es oficialmente presidente de cantar

Voz 1 01:05 habría de la legislatura dos mil diecinueve dos mil

Voz 1444 01:07 veintidós tras el acto de toma de posesión que se ha desarrollado en la jornada pasada en el Parlamento de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha asegurado qué es lo que tenemos por delante es un gobierno autonómico estable lógico previsible sin corrupción sobre todo continuista defiende esa idea porque asegura que van a seguir trabajando en la misma línea pero con mucha más fuerza

Voz 2 01:30 sacrificado que somos continuistas si vamos a continuar igual pero con más fuerza hombre no está mal que el año pasado hayamos ido la comunidad que más agresivo de España tres coma cuatro dos coma seis España ayer la anterior el tres dos y la previsión para este año nos da primeros o segundo con Madrid quede del quince hoy hay veinticinco mil personas menos en el paro que estábamos en el dieciocho coma seis y el dato de julio rondará doce tres doce cuatro para qué cambiar

Voz 1444 02:06 un acto que ha contado con la presencia de la ministra de Hacienda María Jesús Montero lógicamente a nadie se le escapaba alto que los compromisos de infraestructuras para Cantabria comprometidas con Madrid y el requisito para ese pacto PRC PSOE iban a estar presente s n el discurso tanto de Miguel Ángel Revilla como de la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero

Voz 3 02:27 no cuentas con el Gobierno de España vamos a intentar impulsar todo aquello que sea posible que sea bueno para esta tierra y lo compromiso que hemos adquirido con el presidente por supuesto quedan ahí para su desarrollo a lo largo de esta legislatura sí que presidente nuestro apoyo y toda clase de suerte porque a pesar de todo y de la preparación la suerte también siempre es necesaria mucha gracia

Voz 2 02:52 creo que no me obliguen y ahí por ahí armando a cumplir el hay unos plazos captaron el diecinueve exige cumbre diré Olear este es un Gobierno serio que cumple Regino cumple yo ya no o con setenta y seis años no voy a quedar no es verdad que me digan mira al final otra vez que lo volvieron la engañar porque nos han engañado tantas veces pero ahora creo que sí es más estoy seguro que si eso Lucía a Pedro

Voz 1444 03:28 era el recado que le dejaba Miguel Ángel Revilla a Pedro Sánchez que por cierto también se refería el él y lanzaba un mensaje para aquellos políticos que asegura no teniendo ninguna capacidad ninguna opción de poder pactar y de poder gobernar España tienen que dejar a Pedro Sánchez el camino libre porque de hecho sino tenemos gobierno en España es muy perjudicial para las comunidades autónomas cuantificable en hasta ciento treinta millones de euros que no han llegado hasta la región hasta Cantabria precisamente por no tener un presupuesto estatal ir en esa jornada en esa toma de posesión las miradas estaban puestas en los nuevos rostros de los nuevos consejeros como por ejemplo en el de Marina Lombo que va a ser ya saben la consejera de Educación y Turismo o el de Guillermo Blanco como responsable máximo de Merry de Medio Rural Medio Ambiente también era un momento en el que Pablo Zuloaga el que ya saben va a ser vicepresidente portavoz del Gobierno y que también se va a encargar de diferentes áreas como Universidades Cultura Deporte e igualdad también aprovechaba esa ocasión de la toma de posesión de Miguel Ángel Revilla para confirmar el nombre de Miguel Javier Rodríguez Gómez como el próximo consejero de Sanidad

Voz 4 04:37 bueno el consejero de Sanidad el nombre de Miguel Rodríguez es su nombre reputado en el entorno de la de la Sanidad cántabra con experiencia no solamente en la gestión en nuestra comunidad sino también en la vecina Comunidad de Asturias también habiendo desempeñado papeles fundamentales en diferentes gobiernos diferentes ministerios del Gobierno de España por lo tanto un buen perfil un gran perfil una persona progresista hay vinculada también al Partido Socialista que sabrá sacar adelante en esta próxima legislatura a los grandes retos

Voz 2 05:05 los que Valdecilla siga siendo como es

Voz 4 05:08 el hospital pionero para la salud

Voz 1444 05:12 lo que no ha querido desvelar eh Zuloaga es quiénes van a ser los nombres de los consejeros y consejeras que van a estar al frente de las áreas de Economía de empleo reivindicación que nos llega desde el sector sindical desde UGT concretamente los parados cántabros cobran una prestación casi un nueve por ciento menos que hace cinco años pierden por tanto un doce por ciento de poder adquisitivo UGT explica que es la consecuencia lógica e inmediata de una creciente precariedad laboral del predominio de empleos muy temporales que están mal pagados sobre todo desde la reforma laboral de dos mil doce Julio es el secretario de empleo de UGT

Voz 5 05:51 claro así en el informe es que debido a la mala calidad del empleo porque esto es lo que es lo más destacable todo el empleo hace que por un lado sea más difícil acceder a una pensión a una una prestación contributiva y por otro lado la cuantía de las prestaciones pues ha ido descendiendo en los últimos años digamos desde la entrada en la crisis se ha ido descendiendo paulatinamente ahí yo estamos en niveles de menos de ochocientos mil euros de media unos reconocía desde el dos mil catorce

Voz 1444 06:29 el estudio de UGT recalca que la creciente precariedad laboral de la región ha propiciado una significativa reducción del porcentaje de personas desempleadas con derecho a prestación contributiva y además una notable rebaja de la cuantía media que perciben por sus menores cotizaciones a la Seguridad Social además asegura que así como esta cuestión afectaba hace años tan solo a los jóvenes ahora la situación afecta también a parados de larga duración y a trabajadores de mediana edad labriego la falta de socorristas ese suma otro problema denunciado por algunos de los usuarios en la playa salvé varios ciudadanos han señalado la presencia diario de un buen número de animales de compañía a pesar de la prohibición que recoge la propia ordenanza municipal Miquel es usuaria habitual de la playa las al la vea con toda la Cadena SER que a diario se puede contemplar un gran número de mascotas ocupando los arenales

Voz 6 07:19 pues en concreto ayer a las diez de la mañana desde el puesto central de la Cruz Roja desde que está en el pueblo al puntal pude contabilizar setenta y ocho perros sueltos tanto grandes como pequeños

Voz 1444 07:31 es la Policía Local quién tiene la potestad de denunciar pero lo cierto es que los socorristas también hacían esa labor de indicar a los bañistas que no podían estar allí con sus mascotas por Santander ha transcurrido la manifestación por los derechos del colectivo LGTB ir en Santander en la jornada pasada en la marcha se han visto banderas arcoiris pancartas ir principal que encabezaba la manifestación se podía leer nuestros derechos no son de abatibles ley el eje TBI encanta Altea quiera van brilla es la presidenta de alega

Voz 7 08:02 creemos que sí sobre todo la reivindicación muy en la parte combativa que tiene el orgullo estar perdiendo entonces por eso a pesar de que tenemos acceso durante toda la semana en queremos sobre todo recalcar la importancia que tiene la manifestación exigiendo una en el y para para Cantabria

Voz 1444 08:24 los sucesos les contamos que el cuerpo sin vida de una mujer madrileña de treinta años ha sido rescatado el pasado jueves en la playa de La Maruca de Santander por efectivos de Cruz Roja y según ha informado la Policía Local un suceso que se produjo a las once y media los agentes de este cuerpo dieron cobertura a los servicios de Cruz Roja mientras que el Cuerpo Nacional de decía ha hecho las oportunas diligencias y adiós a un piloto cántabro que nos dejaba como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la celebración del Rey ser explosión el pasado veintitrés ese domingo en el circuito del Jarama un accidente que le ha costado la vida y que sus familiares amigos van a despedirle en la jornada de hoy Paco García el presidente de motor casi Racing explica que hoy todos los amigos del motor están llamados a escoltar le en el desarrollo del funeral

Voz 8 09:09 a usted los hemos convocado a la gente a las cuatro de la tarde desde el tanatorio de la Alisal con sus motos para darle el último adiós saldremos a las cuatro de la tarde en comitiva hemos pedido por favor respeto y silencio con las motos no queremos ningún acto viaje alerones ni nada por el estilo puesto que hay más gente en el tanatorio que no tiene o familias que no tiene porqué aguantar nuestro nuestro los no lo nuestro a los disfrute que es la moto de la Policía Municipal para que para que no faciliten incluso es colgaremos el Félix hasta la iglesia de Herrera de calor