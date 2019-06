Voz 0592

01:09

desde las ocho de la mañana hay una reunión de coordinación en marcha con el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Carlos Novillo que es quién se hace ahora a cargo de esta situación y a las nueve y media está previsto que también la zona la vuelva a visitar el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán esta mañana temprano ya se han sumado los medios aéreos a esas labores de extinción de incendios seis helicópteros de Bomberos de la Comunidad de Madrid e hidroaviones del Estado y las altas temperaturas y el viento pues no están ayudando en las últimas horas para combatir esas llamas de hecho hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por calor salvo en la sierra porque vamos a estar otra vez en temperaturas máximas de cuarenta grados aunque se espera que este hayan un poquito más bajas que las de los últimos días llegamos así a las ocho y cincuenta y dos minutos vecinos ecologistas comerciantes ciclistas padres madres miles de ciudadanos en la calle para pedir que Madrid central no se quede paralizado que mañana lunes no desaparezcan las multas y puedan entrar todos los vehículos a la almendra central de la ciudad porque hay que recordar que también desaparecen todas las a es todas esas áreas de prioridad residencial que impide la entrada de los vehículos en general al centro desde hace ya bastantes años en la manifestación con una pancarta que decía en defensa de Madrid central ha estado siguiendo esa manifestación nuestro compañero Ángeles recelo