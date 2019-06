Las noticias de Galicia, 08:50 (30/06/2019)

Voz 1 00:00 la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre a voy muertos

Voz 6 01:10 qué tal muy buenos días mañana lunes se retoman las negociaciones para la venta de Alcoa sería ya fuera de plazo si la multinacional no hubiese accedido a la petición de los trabajadores con la mediación del Gobierno de aplazar una semana la entrada en vigor del Expediente de Regulación de Empleo el motivo que el comprador de las plantas de Coruña hay Avilés el fondo suizo parte capital pueda demostrar que si tiene la viabilidad financiera que Alcoa puso en duda antes de paralizar operación a la que diez días antes la había dado luz verde los trabajadores se temen lo peor creen que todos una estrategia de la propia Alcoa para boicotear la venta los socialistas piden responsabilidad a la compañía los populares reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mueva ficha para garantizar la viabilidad de las empresas selecto intensivas Galicia en común que usen sus competencias para frenar el ERE el así bien este domingo treinta de junio vamos a decir adiós al mes con una situación intermedia entre el anticiclón de las Azores y una baja térmica centrada en la península así en el tercio norte hemos amanecido con los cielos cubiertos aunque irán abriendo grandes claros a lo largo del día en el resto de la comunidad cielos poco nubosos hoy ya despejados pero con formación de nubes de tormenta chubascos por la tarde en el este de las provincias de Lugo y Orense será otra jornada de contrastes entre las temperaturas frescas del norte donde no se superarán los veinte grados sur que repasarán los treinta los vientos soplarán de componente norte algo más intensos por la tarde en del suceso más extraño de las últimas horas la muerte de un hombre que apareció flotando en el interior de una cisterna de leche en Chantada tenía sesenta y tres años en la cima de trabajo de trabada y trabajador de la empresa láctea encargada de la

Voz 4 02:35 Aída Maris explica ya hacia dentro del depósito al que resulta complicado acceder Se espera que la autopsia lo aclare ocho cincuenta y un saludo de Luis Pardo noticias de Galicia en A Vivir en

Voz 6 02:48 después de unas últimas horas que han sido un auténtico carrusel en Alcoa mañana lunes se reanudarán las negociaciones para la venta de las fábricas de A Coruña hay Avilés después de que en la pasada madrugada tras una reunión maratoniana la multinacional aceptase aplazar hasta el día ocho el expediente de regulación de empleo que entraba en vigor este lunes lo hacía sólo unas horas después de paralizar la operación por una supuesta falta de viabilidad financiera de los compradores para los trabajadores todo es una estrategia de Alcoa que busca sabotear el proceso Radio Coruña Marcos San Luis

Voz 7 03:15 el comité de empresa de Alcoa en A Coruña acusa a la multinacional de querer impedir la venta de las plantas de Agrelo allí hábiles a parte vital señala que esta es la razón que está detrás de la exigencia de Alcoa de reclamar a última hora al fondo suizo un aval de veintiséis millones de euros con esta medida sostienen los trabajadores la multinacional busca cerrar las dos fábricas para que no haya producción de aluminio primario en España traerlo desde el extranjero Miguel Conde portavoz del comité

Voz 8 03:38 solicitamos ya que de una vez por todas el ego de España intervenga ya sobre las fábricas porque lo único que quiere hacer en este país es cerrar en aluminio primario y traerlo de fuera de lo que es España porque les sale mucho más barato producir en Arabia Saudí se en Noruega o en un Islandia

Voz 7 03:58 el comité de empresa acusa a Alcoa de engañar a los trabajadores y de la propia administración

Voz 6 04:02 las reacciones desde la política el vicepresidente de la Xunta volvía a mirar a Madrid Alfonso Rueda reclama medidas el Gobierno central que garanticen el futuro de empresas como Alcoa empresas con grandes consumos energéticos

Voz 9 04:12 mientras el Gobierno no moverá ficha mientras el Gobierno non lle facilite un futuro industria es selecto intensivas se van a seguir estando diciendo todos los días a las propias interesadas Si bueno pues muy fácil por lo tanto no ten que mover ficha ten que en tomar medidas para que podían ser empresas competitivas y no en este problema vamos a hacer siempre lo que nos preocupa realmente no vemos que se esté Facenda absolutamente nada en ese sentido yo sabía aclare Yesa sería solución

Voz 6 04:43 Galicia en común Por su parte reclamado al Estado que ejerza su soberanía para paralizar el ERE hasta que haya una solución y quién ha salido a defender el papel del Gobierno en todo este proceso ha sido el líder del PS diga Gonzalo Caballero que ha lanzado un llamamiento a la responsabilidad de Alcoa ha destacado el compromiso del Ejecutivo y el papel del Ministerio incorporado sobre la marcha a la mesa de negociación para lograr aplazar el expediente lo ha hecho antes de presidir la primera reunión de la Interparlamentaria socialista tras las generales en la que han estado ya los dieciocho nuevos diputados y senadores tras la crisis abierta en Ciudadanos por los pactos con la ultraderecha Caballero interpelado a Feijóo para que él también se defina que aclare si está con posturas moderadas como la de Manuel Valls o a favor de los que defienden gobernar con Vox

Voz 10 05:22 el presidente de la Xunta que aparece como un líder moderado Partido Popular debería pronunciarse con claridad y es decir sí a su oposición política ya dos pactos con Vox oé a directa moderada y liberal que representa mal en España Feijóo ten que abandonar o Thiem pueda indefinición tempo do carnaval político dentro oído político no que se disfraza de un a Couso Dutra en función de lo que con Bale

Voz 6 05:52 ocho y cincuenta y seis de los tribunales un vecino de A Coruña ha sido condenado a dos años de cárcel por el Supremo por abusar sexualmente de una niña menor de edad familia de su pareja en un primer momento había sido absuelto por la Audiencia Provincial en la sentencia el Supremo aprovecha para recordar que no es necesario que una víctima de abusos tenga secuelas psicológicas para que se considere probada la agresión Alberto Pozas

Voz 0055 06:11 según la justicia todo sucedió en A Coruña sacó unas fotos a la niña en ropa interior le tocó una pierna e intentó levantarle la camiseta en un primer momento fue absuelto por la Audiencia de A Coruña pero ahora ha sido condenado por el Tribunal Supremo dos años de cárcel por abusos sexuales una indemnización de mil quinientos euros y otros cinco años más de libertad vigilada en su sentencia la ponente Carmen Lamela recuerda que la indemnidad sexual es algo intangible y que por lo tanto una condena por abusos no puede depender de si la víctima tiene uno secuelas psicológicas que además en este caso hablamos de una niña de once años sin herramientas para interpretar enclave sexual lo que el acusado estaba haciendo no pueda legarse por tanto como hizo la Audiencia Provincial que no hay delito porque la niña no hablo de abusos sexuales durante su declaración

Voz 6 06:49 la presidenta del Goethe Carmen Avendaño una histórica en la lucha contra el narcotráfico reabre el debate sobre la legalización de las drogas blandas ya que cree que hoy en día podría tener más beneficios que su prohibición sobretodo para alejar a los compradores de determinados ambientes en los que también ofrecen otras sustancias Avendaño se ha pasado por La Ser para conmemorar el veinte aniversario de la fundación y aquí ha alertado además de que la sociedad está bajando la guardia ante los peligros del alcohol sobre todo para los más jóvenes

Voz 11 07:14 yo creo que ahí sí que hemos descuidado mucho el tema como chavales muy jóvenes de todos los fines de semana pues tienen borracheras si es un consumo que inicia después pues el consumo no

Voz 6 07:27 así es como rehén bueno

Voz 11 07:29 hachís a Success está como muy normalizado a nivel a nivel nacional era más yo en este momento tengo serias dudas que a lo mejor los serían menos menos trágicos y legalizar a la venta que este ilegal porque se recurre a los mismos sitios después Foster ricamente con otro tipo de drogas no

