Las noticias de Catalunya, 08:50 (30/06/2019)

Said Cataluña

qué tal día hará si hasta believe Darling sean Dida la Ribera d'Ebre y micras afectado unas seis mil hectáreas poca a las deuda que están algún vez van a conseguir las hará volver sabe con la experta aquel una arrasada directa desde el centrada Koeman también a Viniegra busque a última hora

eh bon día Adrià hará Matthei los bomberos en helicóptero sobrevolará el perímetro quemar militar Jazz han retirado en columna per la carretera C2 la principal de la zona que Trànsit va a dar ahora Despres está cuatro días tallada los bomberos continuarán Feng sobretodo trama tensión Municipis de povera Illa Granadilla a Les Garrigues Totti echó Antonio Ramos al CAP operativo continúa Moll prudente

Voz 8

01:30

no son no implica o no volví que a mí a fumarolas el Focus y material partan Ankara tendrán dotación extra vayan al incendio Villepin si alguna puede actuar rápidamente