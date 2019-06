Las noticias de la Comunitat Valenciana, 08:50 (30/06/2019)

bon día a la ola de calor se cebó ayer sobre todo con Castellón todas las estaciones meteorológicas de la provincia superaron el valor más alto de temperatura en un mes de junio desde que hay registros Chanel del Maestrat llegó a los cuarenta y un grados aunque no superó baja Lance que se convirtió por dos décimas en el municipio de la con Unitat más caluroso hoy comenzarán a bajar las temperaturas de hecho se nota a esta hora veintisiete grados en Castellón y Elche veintiséis en Alicante veinticuatro en Valencia el descenso continuará lunes y martes seguir haciendo calor pero ya el normal de las fechas en las que estamos eso sí seguimos en nivel extremo por riesgo de incendios forestales hemos tenido ya algunos sustos así que mucha precaución porque nos jugamos nuestro patrimonio medioambiental en muchas mención también en las carreteras a esta hora se circula con normalidad pero seguimos lamentando incidentes en esta operación salida el último ayer por la tarde un hombre resultó herido en un accidente en la A siete dentro del término municipal de castellano Alicante y tuvo que ser evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario por politraumatismos

el autobús de ciudadanos sufrió un ataque con pintura insultos según han denunciado en un comunicado Justo la formación naranja ha propuesto Les Corts a través de una proposición no de ley la creación de un plan de inserción laboral para las personas LGTB con especial atención a las personas trans en colaboración con con labora un protocolo de medidas para prevenir la exclusión vulnerabilidad social del colectivo escuchamos al diputado de la formación naranja Jesús Salmerón

la dirigente popular cree que la televisión pública autonómica nació mal concebida con un modelo anticuado con una clara voluntad manipuladora dice y unos gestores incapaces e inexpertos Ortiz insiste en que los datos de pérdidas son escandalosos y el Ente público no puede seguir así un minuto más

declaraciones de Puig el viernes no ayer contestaba Ortiz el Síndic de los socialistas en Les Corts Manolo Mata que asegura que el PP no puede criticar impunemente a punto cuando ellos dejaron un pufo en Canal Nou de más de mil cuatrocientos millones de euros que van a tener que pagar dice todos los valencianos y las valencianas dinero con el que asegura Mata Se podría pagar la actual Ente Publico durante treinta años

para el síndic del PSPV en la Comunitat Valenciana hemos pasado de tener una televisión neurótica de muy mala calidad como Canal Nou que sólo servía para cubrir dicen los delirios de grandeza de los ex presidentes del PP a una televisión como punto modesta y austera que garantiza el conocimiento y una información libre y plural

la falta de competencias unida a la falta de una financiación adecuada hacen inviable a día de hoy plantearse un Imserso autonómico lo explica en declaraciones a la SER el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer que no descarta la idea de forma tajante pero considera que lo primero es dialogar que el Gobierno central escuche los planteamientos a las esto no mías caminar en busca de una buena fórmula sea la que sea

