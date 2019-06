Las noticias de Castilla y León, 08:50 (30/06/2019)

Voz 1 00:00 Manuel Rodríguez

Voz 2 00:03 muy buenos días señores la ola de calor nos remite para hoy las temperaturas máximas eso sí van a sufrir un ligero descenso en toda la Comunidad las mínimas se va a mantener sin cambios mañana lunes espera que las temperaturas desciendan ligeramente en toda Castilla y León y también en las zonas limítrofes hoy las máximas en la comunidad van a alcanzar los treinta y siete grados y las mínimas los veinte dos incendios continúan a esta hora activos en la provincia de Ávila medios aéreos y terrestres trabajan a estas horas en los incendios de Gavilanes y El Arenal en la propia

Voz 1402 00:34 ciudad de Ávila para intentar controlarlos además el de Gavilán ya supera con creces las quinientas hectáreas calcinadas se está investigando en estos momentos y se desconoce si corresponde a negligencia accidente o hay intencionalidad humana el incendio del Arenal en Gredos inició en la zona denominada de la losa con una lengua de fuego que avanza en un área de reforestación matorral bajo escuchamos al delegado territorial de la Junta en Avila José Francisco Hernández

Voz 3 00:59 eh con una lengua de fuego que fundamentalmente viene avanzando en una zona de reforestación y también de matorral de bajo hay que decir que se han movilizado y cinco autobombas los medios aéreos que ya estaban trabajando en el incendio de Gavilanes en número de diecinueve Se están intercambiando hiper mutando también sus actuaciones en uno y otro de incendio una bulldozer cuatro agentes medioambientales y se ha movilizado también la vis de Pino franqueado sea solicitó la presencia de la UME Isaac cedido por parte del Ministerio también sea desviado un convoy procedente de León con distintos efectivos también para poder a atacar este

Voz 1402 01:44 yo en cuatro el incendio Gavilanes los equipos de rescate siguen luchando para tratar de controlarlo pero las condiciones climatológicas adversas las altas temperaturas y el fuerte viento está haciendo complicada la lucha de los equipos de extinción José Ángel Arranz director de Medio Natural de la Junta

Voz 4 01:58 decirle en este momento porque es un incendio que se ha desarrollado con un foco inicial cerca de la localidad de de Gavilanes donde nos encontramos es dónde estamos ahora esto está muy cerca del del foco lo de inicio y luego debido a los fuertes a los fuertes vientos de ayer hubo diversos focos secundarios estos focos secundarios han originado como lenguas del del incendio unas lenguas muy irregulares que hacen difícil valorar la extracción final que con casi toda seguridad estamos hablando de un gran incendio digamos a estar por encima de las quinientas hectáreas e ICO on ahora mismo de acoso unas decenas de de kilómetros de de perímetro de estación

Voz 1402 02:47 seguro no cada uno se protege de la ola de calor como puede pero qué ocurre con las cerca de dos mil personas que viven en las calles de Castilla y León informa Diego Merayo teníamos también claro dentro de un instante escuchamos la crónica de nuestro compañero Diego Merayo lo cierto es que el próximo miércoles se va a proceder a la firma del acuerdo de gobernabilidad para Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco será el presidente de la Comunidad Francisco Igea será vicepresidente importa la voz una investidura la de la Junta de Fernández Mañueco que será el próximo miércoles como decimos Si el portavoz de Podemos en Castilla y León Pablo Fernández ha calificado de pacto de la infamia este acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos lamentablemente sea

Voz 5 03:30 ha rubricado el tacto de la infamia el acuerdo de la degeneración democrática que supone el corolario de mercado persa en el que Partido Popular y Ciudadanos han convertido a Castilla y León intercambiándose sin ningún tipo de rubor ni pudor concejalías ayuntamientos diputaciones y la Junta de Castilla y León recordemos las crítica

Voz 1402 03:58 es que hacía Francisco Igea al PSOE después de que Tudanca se ofreciese a apartarse de un acuerdo con Ciudadanos Si él era el problema respuesta dijo

Voz 6 04:06 cuando salta la noticia de la invitación de Luis Tudanca a llegar a un acuerdo programático me acuerdo llega tarde una propuesta llega tarde propuesta además no ha entendido nada de lo que hemos dicho durante estas últimas semanas a lo que hemos dicho durante la campaña nosotros pues hemos manifestado de manera reiterada a favor de la igualdad entre los españoles en contra de lo que supone el Santísimo

Voz 1402 04:35 ningún responsable del PSOE de Castilla y León quiere valorar este anuncio de nuevo Gobierno sin embargo hemos hablado con un histórico del Partido Socialista de Castilla y León Jesús Quijano que responde a Igea

Voz 7 04:45 bueno entonces es un discurso yo creo que que que absolutamente confuso porque yo yo no entiendo lógica que es este diciendo no es que no podemos estar de acuerdo con un Gobierno del Partido Socialista me que se tenga que apoyar en independentistas separatistas bueno tiene una solución muy fácil estén usted es disposición Inger llegar a un acuerdo con el Partido Socialista no será necesario nada más a ustedes con el Partido Socialista suman mayoría absoluta para un gobierno al que lógicamente debería anteponer pues las condiciones políticas oportunas negociarlo en todos los aspectos pero lo que no puedan es nosotros no queremos pactar con el Partido Socialista y estamos en desacuerdo con que pacte con otros cuando con ustedes se podría surgir

Voz 1 05:38 eh

Voz 3 05:43 efectivamente volvemos a ese reportaje de

Voz 1112 05:45 digo mira yo cada uno se protege de la ola de calor como puede que ocurre efectivamente con esas dos mil personas que viven en las calles de Castilla y León estos días están soportando estas altas temperaturas Diego Merayo nos lo cuenta José Luis tiene cincuenta y tres años y Se pasó dos en las calles

Voz 1616 06:00 de León la enfermedad y muerte de un familiar y la falta de recursos le obligaron a tener que vivir en la calle a la dificultad de no tener un hogar en verano se les sumaron las altas temperaturas

Voz 8 06:10 llegaba lo que era la hora de la comida todo así me den adelante pues he llegado el momento que la gente se va para sus caso pues tenías pues a sentarse en un banco

Voz 9 06:21 de hecho solo y con calor y triste

Voz 8 06:25 a veces no tenías ni ni para del Bernabéu sobre todo es una tristeza porque León queda vacío totalmente por los en invierno por orden de autobuses bueno lo pasas mejor pero el verano no sabes dónde ONG's como Cáritas ponen

Voz 1616 06:40 en marcha un dispositivo para ayudar a las personas sin hogar también durante las olas de calor y reciben en este tiempo a más personas porque cierran otros servicios de ayuda por falta de personal durante el verano Vicente Guillén es el técnico de Cáritas en León

Voz 8 06:53 a veces es una cuestión me dije meramente económica de que no hay para pagar las nóminas en verano o lo que sea cómo se da el caso de los centros que hay aquí en León que hasta hemos hasta hemos hablado aquí un poco de decir oye pues a ver si nos sentamos un poco unos creíamos entre todos sacamos el dinero de esa nómina porque dejar a las personas sin hogar en verano ya sabemos que no hace tanto frío y que no a lo mejor no es tan grave como pueda parecer una noche al raso en León lo que pasa que como lema nuestro siempre es nadie sin hogar pues nosotros queremos que no exista una sola persona sin hogar

Voz 1616 07:24 ningún día de cerca de dos mil personas no tienen hogar en Castilla y León y están padeciendo también la ola de calor con el consiguiente riesgo para su salud

Voz 10 07:33 tras las manifestaciones conmemorando el Día del Orgullo del colectivo de gays

Voz 1402 07:37 lesbianas y transexuales de Castilla y León llamó la atención sobre el rechazo que estas personas están padeciendo sobre todo en sus puestos de trabajo algo a lo que no se le da una solución José María Domingo portavoz de este colectivo en Castilla y León

Voz 11 07:49 que mucha gente no es capaz de de de decir de salir del armario en sus trabajos por por por ese miedo al rechazo en muchas veces es de una manera muy sutil sobre todo muchas veces cuando los compañeros bien aderezado porque los compañeros hacen bromas lo hacen como hacen burla no entonces no solamente la discriminación es es la agresión o no o el menosprecio y hay que proteger a que protegerá a todo el colectivo Algete bien desde desde el principio

Voz 12 08:17 yo el presidente de la Diputación de Burgos que ha reclamado financiación adecuada

Voz 1402 08:21 para las competencias de las diputaciones Pedro Serrano

Voz 12 08:24 el Convenio Marco de los ayuntamientos diputaciones con la Junta de Castilla y León que abona los costes de los servicios sociales que prestan estas entidades locales pero que son competencia de la autonómica finaliza este año César Rico ha recordado que las residencias de ancianos son competencia de la Junta de Castilla y León detalla que una vez descontado lo que abona los residentes en el caso de la Diputación de Burgos cada año se tiene que asumir un coste de unos doce millones de euros son cinco residencias las que se está manteniendo sin embargo sólo se recibe un millón de euros de la Junta de Castilla y León dentro de ese convenio marco de servicios sociales por el concepto de atención a personas dependientes dentro

Voz 13 08:57 de ese acuerdo marco también están en la residencia de ancianos con lo cual encima de la mesa estarán también la financiación de la residencia de ancianos como como hemos estado planteando y además como el pleno de la Corporación anterior pues no ordenó yo que espero que la Junta de Castilla y León sea más flexible a la hora de la financiación de las residencias y bueno evidentemente estará encima de la mesa

Voz 14 09:21 en la nueva

Voz 13 09:23 etapa del convenio marco

Voz 12 09:25 en este sentido el portavoz de Ciudadanos el reciente socio de Gobierno de rico Lorenzo Rodríguez se ha mostrado partidario de que la gestión de la residencia siga en manos de la Diputación de Burgos aunque la Junta de Castilla y León debería cubrir todo el coste que generan en todo caso Rico ha reconocido que la Ley de Sostenibilidad y racionalización de las administraciones locales que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy no ha servido en realidad para eliminar las competencias impropias que lastran las cuentas de algunas corporaciones como es el caso de la Diputación de Burgos

