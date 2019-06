Escucha las noticias de las 10:00 (30/06/2019)

Voz 3

00:37

sí bueno verte aquí la dicho Kim Jong un al presidente americano no esperaba verle jamás en este lugar Donald Trump ha cruzado la línea divisoria entre las dos Coreas ya ha hecho historia cámaras de todo el mundo no han querido perderse el momento en el que por primera vez un presidente norteamericano pisa territorio norcoreano ha dicho que están pasando cosas muy positivas a raíz del acercamiento entre Washington y Pyongyang no podemos escuchar el corte pero ha invitado al presidente norcoreano a visitar la Casa Blanca