Escucha las noticias de las 19:00 (30/06/2019)

sí exactamente si el pacto cerrado ve en Osaka entre los jefes de Gobierno de Francia España Alemania y Holanda no convence a los dirigentes del Partido Popular Europeo que consideran que las decisiones hay que tomarlas aquí en Bruselas Iker rechazan ceder el primer puesto vamos a ver si podemos escuchar al vicepresidente portugués del Partido Popular Raquel

Voz 2

00:44

no matarlos piso en cantidad es elegir presidente la Comisión alguien que no obtuvo la mayoría de los votos en cualquier país si hay una fama es candidato a primer ministro pues si no tiene serios para los sustituir