Las noticias de Navarra, 06:50 (01/07/2019)

temperaturas máximas en comparación con la de días anteriores son una bendición el verano que trae eso a hablar de las temperaturas también trae a hablar del tráfico no siempre son noticias buenas les contamos en unos segundos

Parra es uno de los asuntos que hay que tratar en estas fechas el tráfico en la primera operación retorno del verano los agentes de la Policía Foral han controlado en la sesenta y ocho un total de dos mil quinientos diecisiete vehículos de los cuales seiscientos cincuenta y dos han sido denunciados uno de los vehículos denunciados por ejemplo circulaba a doscientos tres kilómetros por hora últimas horas que nos han traído una muerte en carretera de un motorista un vecino de Pamplona de cuarenta y dos años que falleció ayer al caer con su moto en el termino municipal de Navascués un accidente que tenía lugar en el kilómetro cinco coma seis de la carretera en Navarra doscientos catorce Navascués Burgui donde la motocicleta salía por el margen derecho de la carretera y chocaba contra un panel direccional la Policía Foral regulaba la circulación y la Unidad de Atestados se hacía cargo de la instrucción de las diligencias no era el único motorista accidentado otro motorista en este caso francés resultaba herido al salirse de la vía en la nacional ciento treinta y cinco en sentido Roncesvalles cerca de Carlos un accidente que se producía cuando el conductor de la motocicleta perdía el control de la misma tras salir de una curva

Voz 7

04:15

