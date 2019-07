Las noticias de Aragón, 06:50 (01/07/2019)

No hay resultados

Voz 1012 00:00 hola qué tal muy buenos días seguramente el jueves de esta semana el presidente de las Cortes propondrá a Javier Lambán para la presidencia de Aragón ahora mismo es lo único seguro porque las conversaciones del PSOE y Podemos para que el partido morado apoye la investidura de Lambán sean complicado sin dejar la política hoy se constituyen las diputaciones provinciales de Zaragoza Teruel la primera la va a presidir el socialista Sánchez Quero la de Teruel a esta hora todavía no se sabe y en este informativo les contaremos también cómo va la recogida de fruta en algunas zonas de Aragón en cuanto al tiempo descenso pero sólo ligero de las temperaturas máximas en la provincia de Zaragoza en el resto de Aragón se mantendrán altas David Marqueta buenos días buenos días la entrada

Voz 0483 00:47 Cierzo alivió un poco los termómetros de la capital aun así seguirán altas treinta y ocho grados en varios puntos de Aragón se rozarán los cuarenta esta tarde veremos nubes altas en zonas altas chubascos y tormentas aislados ahora mismo tenemos en Zaragoza y en Huesca veintidós grados en Teruel dieciséis

Voz 1012 01:43 comienza una semana decisiva para conocer los apoyos que puede tener el PSOE para conseguir la investidura de Javier Lambán para ser elegido presidente Dragón la negociación de los socialistas con Podemos está bastante estancada y el tiempo corre el jueves como fecha límite el presidente de las Cortes tiene que proponer un candidato para ser investido presidente

Voz 0483 02:01 ahora mismo Lambán contaría con los votos de los veinticuatro diputados del PSOE y los tres del PAR son menos que los XXXI que suman PP Ciudadanos y Vox los cinco escaños de Podemos son necesarios para la investidura de Lambán pero fuentes del partido morado afirman que no están recibiendo una propuesta seria del PSOE los socialistas dicen que podemos están pidiendo entrar en el futuro Gobierno Javier Lambán el pasado jueves pedía responsabilidad a los partidos de izquierda

Voz 5 02:23 el será oportunidad insiste imaginable y que exige responsabilidad por parte de los partidos sería inimaginable para bien en las fuerzas políticas de la izquierda

Voz 0483 02:35 la verdad que las conversaciones del PSOE con Chunta que tiene tres diputados parece que evolucionan mejor y el diputado de Izquierda Unida firmó la semana pasada que está predispuesto a llegar a acuerdos con el PSOE pero dice que todavía no se dan las condiciones necesarias para apoyar la investidura de Lambán en la botica en Radio Zaragoza a partir de las ocho de la mañana estará Javier Lambán Hilario

Voz 1012 02:55 mutación Provincial de Zaragoza se constituye este mediodía el

Voz 0483 02:57 a que será elegido el socialista Juan Antonio Sánchez Torres

Voz 1012 03:00 como presidente de los veintisiete diputados que tal

Voz 0483 03:02 en la institución provincial los trece del PSOE votarán a favor de Sánchez Quero y también el de en común Izquierda Unida con los que logrará la mayoría absoluta en el acto estarán el presidente de Aragón y el presidente de las Cortes y también se constituye este mediodía la Diputación Provincial de Teruel aunque

Voz 1012 03:17 a esta hora se desconoce quién será el presidente

Voz 0483 03:19 el PSOE y el PP consiguieron nueve diputados cada uno y es clave la decisión que tome el parque cuenta con cinco diputados son las seis y cincuenta y tres minutos ultra es Slim

Voz 1012 04:26 la campaña de recogida de fruta en Aragón está en uno de sus momentos álgidos un ejemplo la zona del Bajo Cinca

Voz 9 04:32 la campaña está haciendo una campaña normal de bastante producción calibres cortos Ocean la fruta este año no es muy gorda lo cual está perjudicando también a los precios ya la recogida porque a menos calibre pues más costes de recogida además del incremento salarial por el tema de los nuevos convenios

Voz 1012 04:50 es la foto fija que hace Óscar Moret del responsable del sector de la fruta del sindicato agrario UAGA en el Bajo Cinca ahora mismo están en plena recogida de nectarina melocotón y paraguayo y también en los últimos días de la recolección de la cereza tardía

Voz 0483 05:01 Morente explica que hay una parte relevante de la producción en el Bajo Cinca que se destina a la exportación pero en esta campaña se encuentran con un problema no saben el precio con el que las empresas comercializadoras les pagarán la fruta

Voz 9 05:12 todos los descontentos porque estamos cogiendo fruta trabajando metiendo mucho dinero pero todavía el precio real no es conocido

Voz 0483 05:21 y sobre la contratación de trabajadores temporeros señala que hace dos semanas tuvieron problemas de mano de obra porque la recolección de la cereza precisaba de muchos empleados ahora que está a punto de finalizar la cereza tardía ha mejorado pero también explica que los agricultores se lo piensa dos veces a la hora de contratar

Voz 9 05:35 sí es verdad también que la gente al final como son trabajos temporales pues la gente también yo creo que no está contratando más gente que la de la que necesita entiendes porque todo el mundo va con un poquito de miedo y entonces la gente cierra sus plantillas justas que a lo mejor tira de una empresa de trabajo temporal unos días luego en un poco para no gastar más de lo necesario

Voz 0483 05:57 y sobre los temporeros el sindicato UGT en Aragón afirma que ha mejorado la situación laboral de estos trabajadores sobre todo tras la denuncia que hicieron junto a Comisiones Obreras hace dos meses afirma José Juan Arcéiz de UGT

Voz 10 06:07 que a raíz de pues de la polémica que se levantó a raíz de pues de e incluso enfado de algunas organizaciones empresariales agrícolas por lo que vimos es que efectivamente sin aumentaron los salarios de los trabajadores empezaron a pagarles lo que les correspondía en en un número pues pues infinitamente mayor al que aljibe antes de iniciar movilizaciones

Voz 0483 06:26 recordamos que los dos sindicatos inmovilizaron en abril porque muchos temporeros estaban cobrando por debajo de los cinco euros la hora y en algunos casos ni siquiera tenía en sus contratos por escrito en la litera tranquilidad en estos momentos en el sector de la fruta la recogida aunque algunos

Voz 1012 06:39 sindicatos agrarios piden al Ministerio que tome medidas para que mejore la situación Ángel Samper es el secretario general de Asaja en Aragón

Voz 11 06:46 buscar mercados menos Bossi de las herramientas de promoción pues atarle de una interprofesional que todavía no se ha creado es debería haber regulado el mercado de la fusta porque en cuanto pasamos España de Ubilla heladas eh tenemos problemas claros y serios luego no puede ser que el productor entrega en sus productos sin precio pagan lo que gana

Voz 1012 07:10 el campo aragonesa la Universidad de Zaragoza que presenta esta mañana el resultado de un estudio sobre la presencia de antibióticos en ríos españoles y franceses

Voz 0483 07:18 estudio que forma parte del proyecto europeo vio Dix cofinanciado con fondos FEDER para el desarrollo regional también el documento que se presenta hoy recoge el desarrollo de Nano bacterianas para su uso en la producción animal y el estudio de nuevas técnicas de eliminación de antibióticos en los procesos de depuración de aguas residuales y cerca de trescientos moteros han disfrutado este fin de semana de fardar hechos la concentración que se ha celebrado en el circuito de Motorland un primer eventos organizaba Radio Zaragoza y los cuarenta Classic que ha estado marcado por las altas temperaturas como explicaba el director de la Cadena Ser en Aragón Chema Tejerina

Voz 1395 07:47 calor extremo durante la semana que ha condicionado mucho la presencia de moteros aquí en en en esta concentración aun así ha habido un montón de valiente casi trescientos valientes que se han acercado hasta aquí que yo creo solidarios de verdad hemos creado un ambiente familiar

Voz 12 08:08 por Aragón Javier

Voz 1012 08:42 y terminamos con deportes con malas noticias el Tarazona no pudo conseguir ayer el ascenso a la Segunda División B el equipo Turia Sorensen que estaba obligado a ganar al Alavés B empató a dos goles en su campo contra el equipo vasco y el árbitro no estuvo bien en la segunda parte no pitó un clarísimo penalti de un defensa del árabes al capitán del Tarazona cuando el partido iba con empate a uno recordamos bajan ligeramente las temperaturas máximas en la provincia Zaragoza en el resto Araoz se mantendrán altas en cualquier caso entre los XXXVIII y los cuarenta grados ahora mismo tenemos veintidós en Zaragoza también veintidós grados en Huesca dieciséis en Teruel