Las noticias de Asturias, 06:50 (01/07/2019)

son las siete de los ocho minutos de la mañana la Unión Europea importará a partir de hoy un cinco por ciento más de acero extracomunitario la decisión llega en pleno recortes de producción de Arcelor y ante el clamor de la industria y los territorios afectados en demanda de un arancel a las importaciones que no cumplen los criterios medioambientales a los que se obliga a la producción comunitaria el consejero de Industria Isaac Pola insiste en la necesidad de proteger la industria europea espera que las medidas no lleguen tarde

nosotros seguimos en la carrera de fondo no y en ese sentido tratar de que la Unión Europea en cuanto sea factible adopte esas medidas que permitan poner en pie de igualdad competitiva los productos siderúrgicos europeos tan naturalmente también estamos con la Administración del Estado en tratar de solventar las cuestiones vinculadas con el precio de la energía tratando de ver cómo Arcelor puede salir de esta situación

Voz 5

03:28

la colaboración el respeto la lealtad y la discreción desde luego no los vamos a a romper nosotros hay otros agentes involucrados quién no los han tenido también cuenta pero no vamos a hacer ninguna consideración a este respecto hay un responsable evidente que es Alcoa