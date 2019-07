buenos días lunes uno de julio comienza el mes de vacaciones su mes de vacaciones para muchos y un día este lunes en el que se despejará por fin la margarita a las once y media Se espera el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara dé a conocer por fin la composición de su Gobierno para los próximos cuatro años

mismo se han ido conociendo ya en las últimas horas el lo hemos venido contando en la SER Rafael España Santamaría será el próximo consejero de Economía Ciencia y Agenda Digital el ingeniero industrial con larga carrera profesional en ese campo llega con trayectoria en diferentes empresas paso a tener cargos de responsabilidad política la pasada legislatura siendo concejal de Urbanismo Medio Ambiente Industria Comercio en el ayuntamiento de Mérida el nombre el de Rafael España que se suma a otros apuntados ya también en este fin de semana por ejemplo el de Nuria Flores la ex concejal de Navalmoral que estará al frente de la Consejería de Cultura Turismo y Deportes

el actual de educación empleo en el mismo departamento Esther Gutiérrez nombres que se han ido dando a conocer que se han han salido a la portada informativa en las últimas horas para un nuevo ejecutivo que según las últimas informaciones conocidas tendría tendrá dos vicepresidencias que ocuparán Pilar Blanco Morales y José María vergel es un Ejecutivo que ampliará de seis a ocho sus consejerías son datos de un nuevo Gobierno del que hoy como decimos finalmente a las once y media se conocerán todos los detalles será el propio presidente Guillermo Fernández Vara quien desvele cómo queda al final compuesto su Gobierno y hablando de composiciones el pasado sábado se constituían las diputaciones Miguel Ángel Gallardo era proclamado presidente de la Diputación Provincial de Badajoz con los apoyos de la mayoría absoluta conseguida en las pasadas elecciones del veintiséis de mayo los veinte diputados socialistas votaban a favor el único que se proponía para ocupar este cargo Miguel Ángel Gallardo los Edipo desde el Partido Popular y el de Ciudadanos votaban en blanco un discurso el de Miguel Ángel Gallardo que donde valoraba la entrada de una nueva formación en la Diputación para que puedan valorar así lo que supondría que estas las diputaciones desaparecieran callado que hizo un repaso a los trabajos llevados a cabo durante la pasada legislatura ya aseguraba la prioridad en la nueva será trabajar por el municipalismo

no quedaba constituida también

Voz 3

02:52

sábado por la mañana en la Diputación de Cáceres la presidenta resultaba una vez más Rosario Cordero elegida con los votos del Partido Socialista y la abstención de Partido Popular y Ciudadanos abogaba por trabajar para conseguir una igualdad de oportunidades reales para todos los vecinos de la provincia fortaleciendo las labores de asesoramiento a municipios entre otros asuntos que desgranaba en las líneas de actuación de su discurso anunciando también un plan especial de desarrollo para el medio rural con reto demográfico es relanzamiento del Consorcio medio XXI eso en lo que a la política y a la constitución de Gobierno Diputaciones Se refiere Por otro lado la Confederación y hablamos ahora de empresas de organizaciones empresariales de la provincia de Badajoz va trasladarle al nuevo Gobierno regional los perjuicios que según han sufrido durante el primer semestre del año tras las subida del Salario Mínimo Interprofesional por las empresas que han ganado concursos públicos según datos de las empresas de la provincia han perdido en torno a un diecinueve por cien de media en los márgenes de beneficios que esperaban obtener al resultar adjudicatarias idea eso mismo se quejan también desde la Asociación de fruta y Cultures de Extremadura afirman que la subida del Salario Mínimo en el campo está condenando al sector se han incrementado los costes salariales un veinticinco por cien lo que sitúa a la región de entre los más altos del país si no se hace nada al respecto a la producción fruta y con la extrema Miera disminuyendo progresivamente hasta la práctica desaparición del sector y su transformación en cultivos que no necesiten mano de obra por nuestro programa de la SER por el campo en la SER pasaba el gerente de ex Miguel Ángel Gómez y así lo declaraba decía algunos agricultores están arrancando arrancando algunas variedades de árboles