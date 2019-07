Las noticias de Cantabria, 06:50 (01/07/2019)

qué tal están bonos días el dato es tremendamente preocupante el año pasado trescientos cincuenta jóvenes cántabros de menos de veinticuatro años fueron atendidos en las Urgencias de Valdecilla por haber consumido alcohol en exceso bebieron tanto alcohol que entraron en el hospital en coma etílico trescientos cincuenta jóvenes en total insistimos lo peor de todo según los expertos es que estos jóvenes no son conscientes de las consecuencias que puede tener el consumo de bebidas alcohólicas a edades tanto

que somos mucho están siempre es Brian André muy jóvenes pero se desgravaciones con Arenas tremendamente importantes pero sí grandes muy coma bastante profundo Sonko siempre habrá muchas muchas veces son suponemos con el alcohol tenemos niños que salen por primera vez el grupo de amigos informó el no lo cuentan el Santo Grial ponían Yemen somos recurso nacional no son por para nada

treinta y dos menores de dieciséis años XXXII menores de dieciséis años ingresaron en Urgencias de Valdecilla el año pasado en coma etílico el doctor Pérez Rocky explica que detrás de esta realidad existe un problema social como consecuencia de la excesiva permisividad con el alcohol que existe en nuestro país en muchos casos dice el subdirector médico de Valdecilla los padres no son conocedores del abuso del alcohol que hacen sus hijos

