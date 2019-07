Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (01/07/2019)

Voz 1217

00:08

uno de julio buenos días si estás ahí es porque seguramente todavía no estás de vacaciones pero tenemos una buena noticia porque hoy bajan las temperaturas nada extraordinario simplemente volveremos al verano con máximas en la zona litoral que se quedarán más o menos en treinta grados y que no deberían pasar de treinta y tres o treinta y cuatro grados en el interior nieblas a estas horas ojo ya esta tarde viento moderado de levante o del sureste mal que nos pese la crónica de sucesos abre este tiempo de información sí que le vamos a hacer tenemos una mujer ahogada en una piscina particular de ella ochenta y tres años tenía una niña de tres ingresada en el hospital tras casi ahogarse en otra piscina de Domiño otro menor uno de los cuatro accidentados el viernes en Oropesa cuando circulaban en patinete que falleció ayer no pudo superar este chico de quince años las heridas sufridas iba por carretera la carretera nos deja un detenido por circular a doscientos veintitrés kilómetros por hora por la AP siete a la altura de Gandía iba drogado por cierto en altura ayer una mujer resultó herida al salirse de la vía el vehículo que conducía pero es que hay siete herir dos más en otros dos accidentes en Santa Pola y Almassora y tenemos un escalador rescatado en la zona del preventorio de Alcoy y por si faltaba algo el fin de semana nos deja dieciocho intoxicados en un salón de bodas de la Pobla de Farnals en Valencia ya han sido todos dados de alta en fin lista inacabable de sucesos en el último fin de semana de junio ya en julio de lo que hablamos ahora es de política mañana martes se constituirá el nuevo Parlamento Europeo IB3 valencianos en Bruselas para defender el campo con la sombra del Brexit y las necesidades de nuestra economía sobre la mesa Ana Talens buenos días