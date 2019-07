Las noticias de Galicia, 06:50 (01/07/2019)

Voz 1 00:00 de la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre a voy More

Voz 0846 01:20 qué tal muy buenos días arranca el mes de julio comienza la temporada de máximo riesgo de incendios forestales y noticia de fútbol importantes aunque tampoco el tiempo los favorece semana clave además para conocer el futuro de Alcoy sus trabajadores tras ampliar la multinacional hasta el día ocho el plazo para concretar la venta a partir capital hoy vuelven a reunirse las partes y de la política declaraciones a la SER de la nueva alcaldesa da Coruña e Inés Rey confía en que Feijóo no anteponga sus intereses electorales a los de la ciudad aunque ve a Gonzalo Caballero como próximo presidente de la Xunta es lunes uno de julio y el tiempo de verano se resiste Pablo Calviño buenos días

Voz 1590 01:59 pues a mí me cielos despejados en general en toda Galicia con nubes bajas a primeras y últimas horas del día que pueden llegar alguna llovizna en el tercio norte de la comunidad por la tarde crecerán nubes de evolución en el interior con posibilidad de chubascos tormentosos en las zonas altas de Lugo y Ourense las temperaturas no experimentarán cambios significativos el viento por su parte soplará del noroeste con intervalos fuertes en el litoral atlántico viviente el tiempo

Voz 0846 02:22 no lo decimos se resiste vamos a comprobarlo no esta ronda Acoruña Helena López

Voz 7 02:27 pues en A Coruña sí que se resiste Xaime tenemos hasta ahora

Voz 0846 02:29 diecisiete grados también el Ferrol el cielo completamente

Voz 7 02:32 te nublado buenos días lo día buenos días Pepa

Voz 8 02:34 seis con Lugo buenos días Jaime bueno pues aquí con brumas a esta hora quince

Voz 0846 02:38 a dos Ourense Miguel Bernárdez muy buenos días tenemos algunas nubes aquí en Ourense dieciocho grados en Pontevedra Alfonso González hola buenos días también cielos nubosos con algunas nieblas matinales diecisiete grados en la capital dieciséis en Vilagarcía Vigo María Díaz

Voz 9 02:53 nuevas días aquí con nubes y claros y con dieciocho grados

Voz 0846 02:55 quién Santiago Pablo cielos despejados en Santiago quince pues de momento no es el tiempo seco y caluroso que favorece la proliferación de los incendios forestales pero a efectos de la lucha contra el fuego hoy arranca la temporada de máximo riesgo Íñigo cáncer siete mil efectivos Vela

Voz 10 03:11 van por la protección de los montes gallegos con un objetivo claro que no arda más de veinte mil hectáreas hasta el dispositivo especial que contará también con treinta medios aéreos trescientos ochenta terrestres abra habrá además drones se incrementará la videovigilancia con treinta nuevas cámaras que permitirán vigilar doscientas mil hectárea más este año gran novedad teléfono gratuito y anónimo para denunciar la actividad incendiarios en novecientos ochocientos quince cero ochenta y cinco

Voz 0846 03:35 o completamos con la crónica deportiva que nos deja la vuelta de Denis Suárez al Celta María

Voz 9 03:40 Dennis vuelve a casa is to buy te corazón son los Hastings que han triunfado esta noche tras hacerse oficial hasta aspas en redes sociales ha aplaudido el fichaje de Denis Suárez que vuelve a casa lo hará con el número seis ha firmado por cuatro temporadas y en próximas horas pasarla al recordar

Voz 11 03:55 viento médico ahora el Celta pendiente de algunos flecos espera que Santi Mina sea el siguiente urgimos Denise

Voz 0846 04:03 en A Coruña la directiva del Depor quiere cerrar ya el fichaje del técnico Anquela Fran Hermida

Voz 0688 04:08 el Deportivo sigue negociando para que Juan Antonio Anquela se convierta en el técnico de la próxima campaña esas conversaciones avanzan por buen camino is espera que puedan desembocar en la firma a lo largo de las próximas horas que convierta al jiennense en el nuevo inquilino del banquillo coruñés veus cuatro

Voz 0846 04:59 empezamos la socialista Inés Rey la alcaldesa de A Coruña espera que no ponga por delante sus intereses electorales a los de la ciudad en declaraciones a la SER la regidora herculina que tendrá que gobernar en minoría está convencida de que Gonzalo Caballero será el próximo presidente de la Xunta

Voz 10 05:15 la nueva alcaldesa de Acoruña tiende la mano a Alberto Núñez Feijóo para colaborar eso sí le pide que no actúe con intereses partidistas y electorales en la entrevista concedida a la Ser Inés Rey pide lealtad al presidente gallego

Voz 15 05:26 bueno pues la misma banda non by dificultar nada Eduardo que por parte do do presidente da Xunta tampoco que no se anteponen intereses partidistas o electorales a intereses de ciudades en todo pienso que tiene que que Alberto Núñez Feijóo en una persona responsable por lo tanto eh entendió que va ahí a colaborar lealmente institucionalmente que coincidió de A Coruña igual que Concello de A Coruña o Faraj cual Xunta de Galicia

Voz 10 05:55 de todos modos Rey considera que Feijóo está amortizado hoy que el socialista Gonzalo Caballero será el próximo presidente de la Xunta con respecto a la situación de A Coruña la regidora es consciente de que será complicado gobernar en minoría tiene nueve de veintisiete concejales por lo que pide responsabilidad y altura de miras al resto de partidos que anteponga los intereses de la ciudad a los suyos propios

Voz 15 06:13 porque hay hay cuestiones de ciudades que que tengan que estar por arriba de intereses partidistas dudas siglas en este caso pues a estamos intentando países establecer ese marco programático para fue para poder desenvolver acción de gobernar no se dan las condiciones para para gobernar pero si se dan pues para para faltar de ciudades para facer un acuerdo marco que pasa cada día anteproyectos o mandato muy Longo nunca se sabe o qué pasó

Voz 10 06:39 sobre la política aeroportuaria confía en avanzar en la coordinación con los concellos de Santiago y Vigo

Voz 0846 06:43 pues en A Coruña nos quedamos pendientes un día más de Alcoa el Ministerio de Trabajo se suma hoy a las negociaciones para la venta de las plantas en la última semana de plazo

Voz 10 06:52 hoy habrá una nueva reunión después de Capsa plazas hasta el ocho el ERE que hoy debería entrar en vigor esa oportunidad de capital compradora de las plantas de Coruña hábiles demostrar que sí que tienen la solvencia financiera que Alcoa pone ahora en duda los trabajadores creen que la multinacional esta saboteado la venta porque no le interesa contar con las plantas de aluminio primario en España el comité de empresa señala que esta es la razón de reclamar a última hora el fondo suizo un aval de seis millones de euros trece por cada planta

Voz 0846 07:16 duras críticas de las Ampas Galega salas selectividad después de unas pruebas en las que se multiplicaron los errores que convirtieron en algo todavía más duro lo que ya consideran una criba medieval

Voz 1590 07:28 el retraso en el examen de Gallego las preguntas equivocadas en el de filosofía o las diapositivas borrosas en el de Artes son sólo tres de los ejemplos que señala su presidente Fernando la Kathy que no quiere oír hablar de la famosa prueba única considera que los fallos son sobre todo de organización eso permite una arbitrariedad que no garantiza que lleguen a la universidad los alumnos más capacitados sino los que tienen más aguante

Voz 16 07:50 os sistemas no es susto porque se trata de repensar repensado otro punto de vista profesional si esto que si Faina salvado este nivel de inseguridad de este nivel te incorrección este nivel de trato poco e exquisito de cara o o alumnado si quisieran unas oposición lugares y corrientes estaría saltando estabas y aquí o final a Mocedades está sonando muchísimo muy oposición porque estoy hablando o el futuro íntegramente

Voz 1590 08:20 la Kathy acusa a la Conselleria de mirar para otro lado y no hacer frente a su responsabilidad

Voz 0846 08:25 todavía algo más con la foto de los dos salvadoreños padre e hija muertos en el río Bravo como fondo y pendientes de la situación de Word y la detención por Italia de su capitana en el coruñés opina de Radio Coruña se habló y mucho de la situación de los refugiados personas como Patricia venezolana

Voz 11 08:42 básicamente mi día a día es lo de de seguir adelante de tratar en lo posible a hacer todo lo que está dentro de mis manos ir bueno estudiar vicio a Gasol

Voz 0846 08:58 llegó de Siria hace tres años con su mujer y sus tres hijos huyendo de la guerra denuncian que los programas de acogida con sus dieciocho meses de duración se quedan muy cortos

Voz 17 09:07 no no enseñar bien no estoy ya en en en en un colegio es tu tía

Voz 14 09:13 nosotros Bonham algo una hora esté una obra

Voz 17 09:16 de programa un año y medio no se siente a setenta

Voz 0846 09:22 dos personas participan en A Coruña en ese programa de acogida temporal a solicitantes de protección internacional de las

Voz 15 09:29 ah