qué tal buenos días Madrid central vuelve a estar en fase informativa desde hoy desaparecen las multas por lo que pueden volver a circular por el centro de la capital todos los vehículos contaminantes o no es la medida que impulsa el Gobierno de y Ciudadanos tras la multitudinaria movilización social de este fin de semana en la ciudad Carolina Gómez buenos días qué tal buenos días de hoy según el periodo informativo de Madrid central en el que los conductores serán informados de que están accediendo a una zona de bajas emisiones pero no serán sancionados lo que en la práctica supone que pueden acceder libremente a toda la almendra central el Ayuntamiento ha reforzado el transporte público para evitar que se produzcan atascos Borja Carabantes concejal de Movilidad

qué tal buenos días en unos minutos comenzará el despegue de los medios aéreos para continuar combatiendo las llamas de esta peña Cenicienta es el principal problema para los servicios de extinción de incendios se centra ahora en esta localidad madrileña en cenicientas y concretamente al Monte que le da lejano da evidentemente Peña cenicientas es ahora el eje de toda la lucha lo ha sido durante toda la madrugada de las brigadas forestales de las unidades de la UME también de los bomberos de la Comunidad en el caso de Cadalso de los Vidrios el Frente Este del incendio quedó contenido esta pasada madrugada que no extinguido en las próximas horas como decimos con el despegue de los medios aéreos se va a intentar controlar este incendio en la que es ya su cuarta jornada de lucha contra las llamas

la ronda de contactos para nombrar candidato a la investidura el presidente de la Asamblea se reúne esta tarde con Podemos y con Vox el PP negocia con Rocío Monasterio un programa en el que la ultraderecha exige quitar derechos a inmigrantes y personas LGTB el plazo para fijar la fecha del P no termina mañana el pleno del Ayuntamiento se reúne esta mañana para quedar enterado de la renuncia de Manuela Carmena su acta como concejal de más Madrid del escaño vacante la ocupará Carolina Pulido que iba de número veinte en las listas también hoy van a quedar constituidos los grupos municipal tres universidades madrileñas la Autónoma la Complutense Carlos III han sido seleccionadas por la Comisión Europea para formar parte de tres consorcios que quieren hacer de la educación superior europea un espacio más accesible integradora y en deportes el Real Madrid ha solicitado jugar las primeras tres jornadas de la próxima Liga domicilio por las obras del Bernabéu el jueves se sorteará el nuevo calendario vamos a ver cómo se circula a esta hora por la ciudad centro de pantallas Charo Alcázar buenos

buenos días ambiente bochornoso todavía hoy con máximas entre los XXXV y los cuarenta grados eso sí no tendremos tantas horas de calor porque a partir de media tarde formarán tormentas que Irán refrescando mínimamente sobretodo esas tormentas van a caer en Somosierra y avanzada la tarde en zonas del Tajo el Tajuña I El Jarama en general atención con alguna de esas tormentas porque traerá rachas de viento destacables hay más bien poca agua

