Las noticias de Galicia, 07:49 (01/07/2019)

Voz 0591

04:54

bueno la misma banda non by dificultar nada Eduardo que por parte do do presidente da Xunta tampoco que no se anteponen intereses partidistas o electorales a intereses de ciudades en todo pienso que que que Alberto Núñez Feijóo en una persona responsable por lo tanto eh entendió que va ahí a colaborar lealmente institucionalmente que coincidió de A Coruña igual que coincidió de A Coruña o Farah con la Xunta de Galicia