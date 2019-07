Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:49 (01/07/2019)

Voz 0799 00:00 hoy por hoy Comunitat Valenciana Juan

Voz 1217 00:08 uno de julio ya queda menos para las vacaciones animo además oye no va a hacer tanto calor como estos días atrás los eh no es consuelo pero algo alivia buenos días no auto te ofrece el tiempo hoy volveremos al verano normal con máximas en la zona litoral que se quedarán más o menos en el los treinta grados que no deberían pasar de XXXIII o XXXIV cada grados en el interior ahora entre veintidós y veinticuatro en Elche en Castellón en Valencia y en Alicante

Voz 1217 00:58 no nos gusta si usted está Si estás entre los que nos escucha a diario pues ya lo sabe ya lo sabes lo sucesos no nos van no nos gustan pero es lo que hay el último fin de semana de junio nos ha dejado un montón una mujer ahogada en una piscina particular de esta bella tenía ochenta y tres años una niña de tres ingresar en el hospital tras casi ahogarse en otra piscina de Domiño otro menor uno de los cuatro accidentados el viernes en Oropesa cuando circulaban en patinete falleció ayer no pudo superar este chico de quince años las heridas sufridas iba por carretera recordamos la carretera nos deja un detenido por circular a doscientos veintitrés kilómetros por hora en la AP siete a la altura a Gandía por cierto iba drogado en altura ayer una mujer resultó herida al salirse de la vía el vehículo que conducía pero es que hay siete heridos más en otros dos accidentes de tráfico en Santa Pola y Almassora y tenemos un escalador rescatado en la zona del preventorio de Alcoy y por si faltaba algo el fin de semana nos deja dieciocho intoxicados en un Saló donde Bodas de La Pobla de Farnals en Valencia afortunadamente han sido ya todos dados de alta más cosas cerrada la crónica de sucesos nos metemos en política mañana martes se constituirá el nuevo Parlamento Europeo IB3 valencianos tenemos en Bruselas para defender el campo con la sombra del Brexit para defender las necesidades de nuestra economía Ana Talens buenos días buenos días van y quiénes son esos tres eurodiputados valencianos

Voz 0141 02:23 pues el popular Esteban González Pons la socialistas Inmaculada Rodríguez Piñero y augura que sustituye a Josep Borrell que ha renunciado a su acta pues Rodríguez Piñero cree que la Comunitat ha recuperado el respeto y la credibilidad que había perdido a su juicio por la no política europea de los anteriores gobiernos de PP ahora estamos dice en las mejores condiciones para conseguir inversiones comunitarias por ejemplo para el corredor mediterráneo se compromete en la defensa de la naranja frente a las importaciones sudafricanas en Europa

Voz 3 02:51 el tema y la problemática del sector citrícola valenciano sin duda alguna está en la agenda europea y estamos trabajando demostrando con datos los seguros con análisis todos los problemas que padece el sector y en las cuales la Unión Europea que indique tener un liderazgo claro para ayudar a ser resolución no todos soluciones van a venir de Europa pero es fundamental que Europa se comprometen a solución sí

Voz 4 03:17 por su parte el eurodiputado popular Esteban

Voz 0141 03:22 son los cítricos como Rodríguez Piñero partiendo de la máxima de que la unión hace la fuerza que el Brexit no afecte más de la cuenta mirando a la factoría Ford Almussafes ya la transición climática y que el Acuerdo Mercosur sea ventajoso para nosotros sobre el Brexit confía en que pueda evitar una ruptura brusca porque él ve a Gran Bretaña fuera de la Unión sí o sí

Voz 1227 03:42 se produjeron Brexit duro un Brexit sin acuerdo la economía valenciana se debería fuertemente afectada desde luego por el sector turístico desde luego por los británicos que residen en nuestra comunidad desde luego por nuestras exportaciones pero también por la planta de Ford no olvidemos que Ford principalmente vende sus vehículos fabricados en Valencia en Reino Unido y que comparte el proceso de producción con los centros que tiene también en Reino Unido

Voz 5 04:13 de naturaleza

Voz 1217 05:34 en a la Comunitat pero no dejamos la política más de dos meses después de las elecciones autonómicas

Voz 4 05:41 la Administración autonómica que sigue poco a poco conformándose

Voz 11 05:45 un millar de invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán

Voz 0286 05:50 a través de las ya comentadas diferencias en la configuración del nuevo Consell del Botánico sobre el que cómo y quién hay un tema especialmente preocupante para un gobierno autodenominado progresista de izquierdas defensor de la igualdad entre géneros de la paridad la han seguido a rajatabla entre los consellers pero han dado un mal ejemplo en el segundo escalón y es que la primera hornada de nombramientos los hombres son clara mayoría ya andan como locos buscando mujeres para rellenar los huecos pendientes con el fin de equilibrar la foto final El método desvela lo mucho que queda por conquistar

Voz 1217 06:51 niñas y niños en situación de exclusión social de casi cien municipios valencianos podrán disfrutar este verano de programas de ocio y entretenimiento que subvenciona la Generalitat a través de la Conselleria de igualdad

Voz 0141 07:01 programa de ocio y entretenimiento que busca además paliar las carencias alimenticias de chavales de entre tres y dieciocho años con servicio de comedor incluido

Voz 1217 07:10 sin embargo no todos están contentos con las políticas de la Conselleria de igualdad la vicesecretaria de los populares en la Comunitat Elena Bastidas ha pedido otra vez a Ximo Puig que le quite las competencias en materia de menores a la titular de esa consellería a Mónica Oltra esta vez por tras conocerse la sentencia judicial que considera ilegal el desalojo de menores del centro de las monjas Capuchinas de Segorbe en dos mil diecisiete el PP ya ha pedido la comparecencia de Oltra en Les Corts no les contamos que los trece centros educativos y conservatorios adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat piden que esta entidad dependa de la nueva Consellería de Innovación Universidades ciencias y sociedad tal la Generalitat a través de la conselleria de Universidades Carolina Pascual en declaraciones a la SER asegura que están escuchando las demandas Ike en breve se reunirán con ellos para encontrar una solución

