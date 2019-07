Las noticias de Aragón, 07:49 (01/07/2019)

hola qué tal muy buenos días el jueves el presidente de las Cortes propondrá el nombre de Javier Lambán para que sea investido como presidente de Aragón pero ahora mismo aún no tiene garantizada la mayoría las conversaciones del PSOE y Podemos se han complicado en un momento explicamos los motivos quién será elegido este mediodía como presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza será el socialista Sánchez Quero y en la Diputación de Teruel también se constituye hoy pero todavía no se sabe qué partido presidirá esta institución en cuanto al tiempo para esta tarde nubes en zonas de montaña chubascos y tormentas aisladas descenso ligero de las temperaturas máximas en la provincia de Zaragoza aunque seguirán siendo altas repasamos algunas de ellas a esta hora Zaragoza David Marqueta veintidós grados los mismos que en Calatayud quince en Sos Huesca Luis la iglesia

así la Guardia Civil ha tenido mucho trabajo este fin de semana hasta diez llamadas de emergencia ha tenido que atender aunque no hay que lamentar accidentes con consecuencias graves en todos los casos hablamos de luxación eso roturas que exigieron la evacuación de los heridos a diferentes centros hospitalarios pero no hay que lamentar como decimos heridos graves el accidente más destacado lo protagonizó justamente ayer una vecina de Huesca de treinta y tres años que se golpeó al saltar a una poza del barranco de su Rosal pudiendo presentar una lesión en una vértebra en el control de sonido Ricard

abrimos una semana clave para conocer los apoyos que necesita el PSOE para la investidura de Javier Lambán como presidente Dragón la negociación de los socialistas con Podemos está estancada hoy seguirán hablando el tiempo corre el jueves el presidente de las Cortes Javier Sada tiene que proponer un candidato ahora mismo Lambán contaría con los votos de los veinticuatro diputados del PSOE y los tres del PAR son menos que los XXXI que suman PP Ciudadanos y Vox los cinco escaños de Podemos son necesarios para la investidura de Lambán pero fuentes del partido morado firma que no están recibiendo una propuesta seria del PSOE por su parte los socialistas dicen que podemos están pidiendo entrar en el Gobierno pero eso es algo que rechaza el parque tienen firmado un acuerdo previo con los socialistas mientras las conversaciones del PSOE con Chunta que tiene tres diputados avanzan a mejor ritmo ya diputado de Izquierda Unida está predispuesto a llegar a acuerdos con el PSOE pero dice que todavía no se dan las condiciones necesarias para apoyar la investidura de Lama Ésta es la foto fija hasta ahora Javier Lambán el pasado jueves en Barcelona pedía responsabilidad a los partidos de izquierda

que es y la oportunidad insiste inimaginable y que existe entre responsabilidad por parte de los partidos sería inimaginable para mí que en las fuerzas políticas de la izquierda no estuviera en altura de las circunstancias

día de la votación sin saber quién se sentará en el sillón de la Presidencia además en esta ocasión el Partido Aragonés llega profundamente dividido tras las discrepancias entre algunos diputados del Bajo Aragón y la dirección del partido siete cincuenta y cuatro minutos la campaña de recogida de fruta en el Bajo Cinca está en uno de sus momentos álgidos ahora mismo no están en plena recogida de nectarina melocotón y paraguayo y también en los últimos días de la recolección de la cereza tardía pero en esta campaña los agricultores se encuentran con un problema no saben el precio con el que las empresas comercializadoras les pagarán la fruta Oscar Monet el responsable del sector de la fruta de UAGA en la zona del Bajo Cinca

todos los oradores descontentas porque estamos cogiendo fruta trabajando metiendo mucho dinero pero todavía el precio real no es conocido

Voz 1012

05:31

llene el cierre un par de apuntes deportivos el Tarazona no pudo consiguió ayer el ascenso a la Segunda División B el equipo Túria se que estaba obligado a ganar al Alavés B empató a dos goles en su campo contra el equipo vasco el árbitro no estuvo bien en la segunda parte no pitó un claro penalti de un defensa del Alavés el capitán del Tarazona cuando el partido iba con empate a uno también queremos dar un apunte de baloncesto destacado porque la aragonesa Cristina Oubiña jugó ayer un papel importante en la victoria de la selección española contra Letonia por cincuenta y nueve a cincuenta y seis con la que España se ha metido en los cuartos de final del campeonato de Europa en poco más de tres minutos y medio las ocho de la mañana