Voz 1668

01:04

bueno las situaciones esperanzadora no podemos dar el incendio por controlado ni estabilizado todavía pero pero las sensaciones son buenas empezamos a dejar a dejar de ver los focos Si bueno que el terreno ha sido muy complicado hoy y sobre todo el potencial de retorno ha generado no se ha puesto muchos problemas durante la extinción pues podemos decir que que que bueno parece que el final se acerca no