Las noticias de Castilla y León, 07:49 (01/07/2019)

buenos días primer día de julio y con este inicio de mes comienza también la campaña contra incendios y la declaración de alto riesgo contra el fuego ya es oficial pero los fuegos han sido protagonistas este fin de semana en Ávila con dos focos que han tenido en jaque a los efectivos en Gavilanes y en el Arenal el primero aún en nivel uno y el segundo en nivel cero enseguida conocemos la última hora de ambos incendios que han suscitado además las criticas por no estar todo el operativo al cien por cien y esta semana se firmará el acuerdo de gobierno PP Ciudadanos que se alcanzaba el viernes con esa presidencia seis consejerías para el PP la vicepresidencia portavocía hay cuatro consejerías para ciudadanos no olvidemos los deportes con el ascenso de la Ponferradina a Segunda División la celebración de miles de personas en la calle lo cierto es que el tiempo nos da un respiro empieza a bajar el termómetro y se notará especialmente en las máximas que hoy se sitúan en los treinta treinta y cuatro grados atención a la posibilidad de tormentas ya a estas horas conocemos situación como siempre con primera parada en León

Voz 17

07:39

yo no entiendo lógica que eso estoy diciendo es que no podemos estar de acuerdo con un Gobierno del Partido Socialista que se tenga que apoyar en independentistas separatistas bueno si eso tiene una solución muy fácil estén ustedes exigen disposición Inge llegar a un acuerdo con el Partido Socialista no será necesario nada más si ustedes con el Partido Socialista suman mayoría absoluta para un gobierno al que lógicamente debería de poner pues las condiciones políticas oportunas negociarlo en todos los aspectos pero lo que no pueden nosotros no queremos pactar con el Partido Socialista y estamos en desacuerdo con que pacte con otros cuando con ustedes se podría subir