Voz 0733

00:04

a salir buenos días comenzamos este tiempo de información en este lunes uno de julio que da comienzo a la semana y en el que estamos pendientes de cómo quedará finalmente la composición del Gobierno de Guillermo Fernández Vara para los próximos cuatro años venimos contando a las once y media será cuando de manera especial en rueda de prensa el propio presidente anuncie quiénes serán los miembros de su equipo de gobierno algunos nombres que ya se han ido conociendo en las últimas horas en este día ahora lo que hacemos es comenzar un tiempo de información para conocer otros asuntos que conforman la actualidad de la mañana lo vamos a hacer enseguida con nuestros con bañeros de las distintas emisoras de la SER en la región que han recogido otros asuntos en la portada informativa en un lunes por cierto en el que recordamos que termina el plazo para presentar la declaración de IRPF y el impuesto de patrimonio de dos mil dieciocho lo que supone con ello es fin así a la campaña de la renta iniciada el pasado uno de abril de acuerdo al calendario publicado por la agencia tributaria así que los más rezagados atención hoy último día para presentar la declaración de la renta y quiénes van a tener otra oportunidad no hoy sino próximamente serán los estudiantes que no hayan aprobado esa evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad la Ebay ya saben que hubo una primera fase una un primer plazo pues quiénes no lo hayan aprobado tienen esa repesca que en Extremadura se va a celebrar los días nueve diez y once