Las noticias de Cantabria, 07:49 (01/07/2019)

civilidad sea cual sea tu coche sin desarmarse hemos pieza es cuenta de que la mayoría de ellas tras hemos fabricado en ambos por eso aunque no es hablemos coches se puede decir que nunca siglos fabricamos por eso es lógico que a la hora de cuidar y reparar tu vehículo cualquiera de nuestros talleres en Cantabria te garantice el mejor servicio talleres Bosch Car Service en Cantabria cuidamos de tu consejo como nadie ese

de cincuenta y dos minutos de la mañana el trato es tremendamente preocupante es el año pasado trescientos cincuenta jóvenes cántabros de menos de veinticuatro años fueron atendidos en las Urgencias de Valdecilla por haber consumido alcohol en exceso bebieron tanto alcohol que entraron en el hospital en coma etílico trescientos cincuenta jóvenes lo peor de todo según los expertos es que estos jóvenes no son conscientes de las consecuencias que puede tener el consumo de bebidas alcohólicas a edades tan tempranas lo dice el subdirector médico de Valdecilla el doctor Gonzalo Pérez el rojillo uno de los aspectos más preocupantes es que los menores de edad que abusan del alcohol llegan a ser dice llamativamente jóvenes

Voz 3

02:33

tenemos mucho siempre es realmente es muy jóvenes pero se de catorce años como extremadamente importantes pero sí muy importantes muy coma bastante profundo son conscientes en la mucha mucha otros son sinónimos con el alcohol tenemos niños que salen por un grupo de amigos INC el no lo cuenten pues han tomarme coñac llenen somos recurso nacional no son conscientes para nada