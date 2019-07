Escucha las noticias de las 08:00 (01/07/2019)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias qué tal muy buenos días no hay acuerdo en Bruselas trece horas llevan los líderes negociando el reparto de poder en las instituciones comunitarias trece horas toda la madrugada y los populares se niegan a aprobar el tablero de juego que habían decidido previamente cuatro países alemán tenía Francia Holanda y España que convertiría al socialdemócrata Timerman en presidente de la Comisión Europea los populares se han negado dejando en evidencia nada más y nada menos que Angela Merkel que había bendecido ese reparto así que lo primero esta mañana es irnos hasta allí Griselda Pastor trece horas después dónde estamos exactamente

Voz 0738 00:50 bueno pues pendientes de una reunión definitiva nos dicen argentino ocho que no empieza porque en estos momentos los más críticos del Partido Popular Europeo están reunidos con Angela Merkel el resto los espera ya en la sala con voluntad de llegar a un acuerdo pendientes dicen de ver cuándo se empieza con esta reunión y sobretodo de si esta es la cita definitiva hay que volver el próximo quince de julio

Voz 1727 01:47 es lunes es uno de julio ya estamos en el Palacio de los priones de carbón en la provincia de Sevilla la sede permanente de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona se inauguran aquí los cursos de verano y la encargada de hacerlo es la vicepresidenta Carmen Calvo te vamos a preguntar por esa increíble entrevista que el nuncio del Papa en España en su Frattini le ha dado a Europa Press en su despedida en la que Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:12 buenos días este diplomático porque es el embajador

Voz 1727 02:15 del Vaticano en nuestro país llega a decir que el Gobierno ha resucitado a Franco

Voz 0027 02:19 sí Renzo Fratini ha roto por completo la neutralidad del Vaticano sobre la exhumación de Franco llega a decir y estos literal a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil no continuemos peleándonos sobre si tenía razón o culpa

Voz 1727 02:33 a esta hora sigue activo el incendio entre Madrid y Toledo que ha quemado ya tres mil trescientas hectáreas Alfonso Ojea tú estás en el puesto de mando del incendio cómo está la situación ahora mismo buenos días

Voz 0089 02:45 qué tal buenos días Pepa estamos efectivamente en el puesto de mando de la localidad de cenicientas los medios aéreos ya están en vuelo para seguir realizando continuas descargas en la zona de Peña cenicientas el monte que da nombre a esta localidad aquí es donde está el principal problema el principal frente porque el otro frente que existía el Frente Este que asolaba los Alpes eh Bores de la localidad madrileña de Cadalso de los vidrios en las últimas cuarenta y ocho horas ya está contenido en cuanto a este en el humo evidentemente inunda toda la localidad creen tanto los bomberos como la UME que en las próximas horas con la ayuda de los medios aéreos que como digo ya están en vuelo podrán contener las llamas por tercer día consecutivo este incendio Pepa

Voz 1727 03:25 sigue asolando la zona suroeste de la región madrileña gracias Alfonso mejores noticias Aimar llegan desde Tarragona

Voz 0027 03:33 el incendio que empezó el miércoles en la ribera del Ebro está ya controlado lo han conseguido por fin esta noche después de que hayan ardido cerca de seis mil hectáreas en Baleares la social

Voz 1727 03:41 lista Francis en Armengol tomará hoy posesión como presidenta autonómica allí en Murcia se inicia el pleno de investidura del candidato del PP de Fernando López mira

Voz 0027 03:49 que llega a la sesión con un acuerdo con Ciudadanos pero sin tener garantizados parece los votos de Vox ni siquiera la ascensión los ultras ponen como condición que se derogue una parte sustancial de la ley contra la homofobia

Voz 1727 04:00 empiezan en Madrid las consecuencias del triple pacto de derechas del tripartito se acabaron las multas por entrar en la zona de Madrid central

Voz 0027 04:08 oficialmente lo que entra en vigor es una moratoria hasta el treinta de septiembre pero en la práctica eliminar las sanciones suponen liquidar esta zona de bajas emisiones contaminan

Voz 1727 04:15 es sobre transportes láser les cuenta esta mañana que Renfe llega a Francia al consejo de administración de la empresa va a debatir hoy una propuesta para operar las líneas entre Lyon y Marsella Ilion y Montpellier enseguida lo ampliamos llega el deporte la selección española sub veintiuno ya es Penta campeona de Europa Sampe buenos días

Voz 1161 04:37 buenos días Pepa cinco Eurocopas conseguidas en mil novecientos ochenta y seis mil novecientos noventa y ocho dos mil once dos mil trece y de dos mil diecinueve logrado ayer en Udine sobre Alemania dos uno en la final por del Nápoles sabían Ruiz elegido además mejor futbolista del campeonato y autor del primer gol anoche

Voz 3 04:52 en acta que hace no da un infarto todos los córner de ellos pero bueno al final no lo hemos lo lo hemos

Voz 1161 04:57 podía hoy a las doce y media habrá pocos reconocimiento a los campeones en la sede de la Federación en Las Rozas

Voz 1727 05:06 diecinueve grados tenemos ahora mismo en Carmona a treinta y cinco kilómetros de Sevilla una mañana suave deliciosa cómo va a estar la cosa el resto del día y en el resto de España Luismi Pérez buenos días

Voz 5 05:18 buenos días Pepa en otras zonas del país ahora mismo cuesta mucho más eh aguantar ese calor en Madrid por ejemplo veintiséis grados veinticinco en Barcelona veintitrés en Valencia todavía va a hacer bastante calor esta tarde por tanto en la sombra va a seguir siendo la mejor solicitada pero vamos a rozar aún esos cuarenta grados en zonas del Tajo it del Ebro ya no van a ser los cuarenta y tres cuarenta y cuatro de días atrás bastantes nubes bajas en las costas sobretodo las cantábricas y en el norte del Mediterráneo Pepa con algunas nieblas y atención con las tormentas que van a ir cayendo esta tarde en el centro del país sobretodo las dos Castillas Madrid Aragón Navarra y La Rioja alguna de esas tormentas con bastante viento iban hacer bajar un poquito las temperaturas allí donde vayan descargando

Voz 1727 07:16 son las ocho y siete ahora y siete en Canarias parece que no sólo en España nos cuesta pasar del bipartidismo a un escenario multipartidista donde son necesarios acuerdos a muchas bandas donde no hay uno que gana todo y otro que pierde todo sino muchos intereses a conjugar en medio Éste había sido hasta ahora al menos el arte europeo conjugar intereses diversos veremos si en Europa como en tantos otros sitios populares y socialdemócratas cuando ya no suman sólo son capaces de armar un acuerdo porque llevan trece horas negociando hasta el momento no se ha producido volvemos a la capital comunitaria con Griselda Pastor pero la de nuevo hola muy buenas los decías en la portada que están reunidos los populares con Merkel a quién han desairado porque ya había bendecido el acuerdo a cuatro de Osaka

Voz 0738 08:01 de han desairado mucho hay que decirlo desde las seis de esta tarde cuando en la sede del Partido Popular Europeo se ha decidido rechazar el acuerdo pactado por Angela Merkel

Voz 8 08:11 yo diría que en este momento es que no apoyará a los es una decisión de cada primer ministro no es una decisión después para ya no existes beba

Voz 0738 08:23 lo que existe en este debería

Voz 9 08:26 si el vicepresidente del Partido Colorado

Voz 0738 08:29 simulaciones justo al terminar esta reunión declaraciones a las que poco más se añadía el propio presidente del Europa

Voz 10 08:36 el candidato Favre presidente de la Comisión

Voz 1727 08:40 sólo procedente

Voz 0738 08:41 Antonio Tajani insiste en que el precedentes que el que gana preside la Comisión Europea y que esta es la posición del Partido Popular porque Merkel nos han dicho en la puerta de su sede no representa al PP sino que habla en nombre de Alemania usar que aquí estamos tantas horas después parece que el acuerdo en esta cita puede ser imposible

Voz 1727 09:02 si es imposible el acuerdo en esta cita Griselda que pasa ser remiten se vuelven a convocar una nueva cumbre en este mes de julio