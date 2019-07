Escucha las noticias de las 09:00 (01/07/2019)

Voz 0027

el once personas entre ellas nueve niños acaban de morir en Kabul capital del país sesenta y seis han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en una zona de alta seguridad la explosión se ha producido un intercambio de disparos en el interior de un edificio aunque por ahora no está claro quién o quiénes están detrás de ese ataque aquí en Europa mañana de ojeras tremendas en Bruselas los líderes europeos siguen negociando allí a esta hora quince horas de negociación para intentar pactar los principales cargos comunitarios no hay consenso los socialdemócratas mantienen su apuesta por el holandés Frans Timerman para la presidencia de la Comisión Europea pero según informan a esta hora fuentes de la delegación española Pedro Sánchez ve complicado porque el acuerdo y en Chipre se investiga el objeto que se ha estrellado esta madrugada al norte del país según asegura la agencia Efe a esta hora se cree que puede ser un misil o un dron pero muy grande tendría que ser el dron porque la explosión se ha escuchado a veinticinco kilómetros de distancia en la ciudad de Nicosia aquí en España activistas de Greenpeace cortan a esta hora una de las principales calles del centro de Madrid la calle Alcalá a la altura de Cibeles en protesta por el desmantelamiento desde hoy de la zona de bajas emisiones contaminantes Madrid central ahí está Carolina Gómez buenos días