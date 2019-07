Las noticias de Aragón, 10:02 (01/07/2019)

el candidato socialista a presidir el Gobierno de Aragón Javier Lambán se ha mostrado confiado hoy en que el PSOE alcanzará acuerdos con Chunta Aragonesista con Izquierda Unida para facilitar su investidura más difícil está siendo el acuerdo con Podemos cuyos cinco diputados son imprescindibles Lambán ha explicado así en la rebote rica en Radio Zaragoza porque con Podemos las negociaciones no avanzan tanto

Voz 0693

00:25

en el caso de Podemos las negociaciones están avanzando más despacio porque podemos plantear una metodología distinta en el caso de Chunta de Izquierda Unida o del PAR ese habló de documentos están naciendo aproximaciones de propuestas no se ha hablado en absoluto de puestos no es hablado en absoluto de cargos embargo lo que podemos nos está exigiendo incluso públicamente es que les hagamos una oferta de puestos y de cargos cosa que entendemos que no es en modo alguno procedente en este momento