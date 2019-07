Escucha las noticias de las 10:00 (01/07/2019)

son las diez las nueve en Canarias el Gobierno español va a presentar una queja formal por las palabras del nuncio del Papa en España lo acaba de confirmar en Hoy por hoy la vicepresidente del Gobierno en funciones después de que Enzo Fratini asegurar en una entrevista en Europa Press que a Franco algunos lo llaman dictador algunos dicen que ha liberado a España de una guerra civil no continuemos dijo el nuncio peleándonos sobre si tenía razón o culpa Carmen Calvo cree que es absolutamente improcedente e inaceptable sobretodo viniendo de un hilo

Voz 2

00:32

no yo con el nuncio tenido alguna conversación difícil y el conocimiento que tengo de su posición no me ha extrañado pero desde luego va a tener una respuesta contundente por parte del Estado español a lo largo del día de hoy mañana como como un más tarde el Estado Vaticano va a recibir una queja formar del Estado español por una injerencia de esta naturaleza en las formas en las que se ha producido en los contenidos con los que se ha movido el nuncio impropios absolutamente impropio de cualquier legación