Las noticias de Navarra, 10:02 (01/07/2019)

acabo de arrancada la reunión de la junta de portavoces del Parlamento para estudiar varios aspectos del arranque de esta décima legislatura por un lado el debate de investidura que todo apunta a que no tendrá todavía fecha concreta a expensas de la negociación abierta por María Chivite con Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra que esta semana se realizará en comisiones sectoriales por el otro la constitución de Podemos como agrupación parlamentaria parado que en Navarra suma ya eche Bildu pidieron un nuevo informe jurídico la semana pasada para esa posibilidad de la que ahora desconfían el nuevo informe que ha podido saber la Cadena SER avala esta posibilidad teniendo en cuenta que la creación de esta figura en dos mil siete dicen se hizo con vocación de permanencia sin embargo depende de la votación en la mesa junta de portavoces en la que los votos de Navarra suma ya H Bildu podrían volver a tumbar esa posibilidad hoy mientras agrupaciones feministas recuerdan a Nagore la faja de cuyo crimen se cumplen once años fue un punto de inflexión para estos colectivos tres Sáez portavoz de Andrea

yo creo que es indudable que el caso no es la faz fue lo que has dicho un punto de inflexión el entender que las fiestas las vemos de disfrutar en igualdad de condiciones hombres y mujeres por lo tanto sin agresiones sexistas y además yo creo que puso algo de lo que hoy estamos hablando sobre todo me da la lavadora el tema de la violencia sexual como un hecho que que es una realidad y que ocurre

Voz 1

01:27

