Las noticias de Galicia, 10:02 (01/07/2019)

Voz 0591

00:53

bueno pues la misma banda non by dificultar nada Eduardo que por parte do do presidente da Xunta tampoco que no se antepongan intereses partidistas o electorales a intereses de Cidade entonces pensó que que que Alberto Núñez Feijóo en una persona responsable por lo tanto eh entendió que va ahí a colaborar lealmente institucionalmente que coincidió de A Coruña igual que de A Coruña o Faraj cual Xunta de Galicia