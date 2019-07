Las noticias de Galicia, 11:03 (01/07/2019)

Voz 2

00:26

muy buenos días desde los juzgados de Pardo en Pontevedra estamos a la espera de que empiece con retraso eso sí el juicio contra doce procesados señas Quintana unos pertenecientes al equipo deja Morano frente organizadores ambulantes sino otro de los mormones el juicio se ha retrasado mucho inicio porque hasta este instante están negociando ambas partes para intentar llegar a un acuerdo pero nos acaban de indicar que no va a ser posible ese acuerdo de por lo tanto en principio será han celebrar la vista oral cabe la posibilidad incluso de que a posteriori podría ser suspendido porque hace ante no ha llegado uno de los doce procesados si esta Sinaí Giménez arropado por un colectivo pequeño unos cincuenta gitanos y también están los cristianos zamoranos que están procesados pero quién no sean letrado han entrado por la parte trasera del edificio judicial de aparte en Pontevedra grandes Peque policial no ha habido ningún tipo de incidente de momento la situación es de espera hasta que se pueda reanudar pueda comenzar la lista oral