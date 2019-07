Escucha las noticias de las 11:00 (01/07/2019)

la Toni buenos días la vicepresidenta del Gobierno en funciones mantiene que no se plantea ningún escenario que no sea la investidura de Pedro Sánchez durante este mes de julio Carmen Calvo ha estado en Hoy por hoy y ha asegurado que su intención sigue siendo un gobierno en solitario y le ha pedido a los partidos que tenga la intención de apoyarles que lo hagan ya

Voz 0376

00:26

nosotros no vamos a movernos de esta posición porque si no movemos de esta posición a quienes quieran obstruir a quienes no estén por la labor de ser responsable les estamos diciendo que contemplamos un escenario que seguramente la gente no contempla el escenario de la gente contempla que aquí no de vacaciones aquí no te puede dejar cosas para septiembre para más adelante