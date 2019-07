Las noticias de Canarias, 15:03 (01/07/2019)

Voz 3

00:54

tú me tienes que preguntar esto me tienes que preguntar lo otro en mí cuando yo te diga tal me tienes que decir no sé qué y yo sinceramente en ese momento cuando este señor estaba diciendo eso pues estaba pensando para adentro porque preguntarle lo que me dé la gana no le contexto en absoluto yo les digo mira te voy a preguntar esto esto y esto para que tú contesté hackers