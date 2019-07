Las noticias de Cantabria, 16:03 (01/07/2019)

Voz 1458

00:06

el PSOE ha presentado oficialmente a sus futuros consejeros y consejeras cuatro departamentos que gestionarán los socialistas a lo largo de los próximos cuatro años el que más interés suscita era el consejero de Sanidad hasta ahora no había asumido ningún cargo de responsabilidad en el seno del Gobierno de Cantabria es Miguel Rodríguez como adelantaba la Cadena Ser el viernes natural de Reinosa desde dos mil quince el responsable de la Gerencia del Área Sanitaria de Gijón del hospital asturiano de Cabueñes hoy ha preferido no hacer declaraciones dice que no lo hace por deferencia al actual consejera en funciones Luisa real ignorar hasta que asuma el cargo el que sí ha hablado es Pablo Zuloaga ilusionada ha dicho por los nuevos nombramientos