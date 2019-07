Voz 0313

tuvieran algo como es verdad que en las dos empiezan por H eh pero más allá de eso tiene que haber alguna razón oculta que que a mi se me escapa la semana pasada fue en un McDonald's donde un macho alfa amenazó a un chaval que hay al grito de te voy a hacer heterosexual a hostias que también empieza por hache este fin de semana ha sido la periodista Cristina Seguí una de las fundadoras de Vox la que ha lamentado que las coronas de los niños en el Burger King aparezcan los colores de la bandera arcoiris la bronca que ha tenido después en Twitter con el humorista Miguel Lago ha sido de aúpa pero eso eso ya me interesa menos me sigue entregando la conexión con las hamburguesas pero bueno bromas aparte lo que me viene a la cabeza con estos episodios o con la tonada del Ayuntamiento de Madrid colocando la bandera de España hay desplazando la otra todo eso me lleva a una conclusión que creo que no está mal recordar sobre todo para la gente más joven los derechos del tipo que sean los derechos no se regalan se conquistan y luego hay que defenderlos cuando crees que ya está todo conseguido hay que volver a remangarse volver a defenderlos España es desde hace años pese a quien pese una referencia mundial en la defensa de los derechos LGTB y por eso el orgullo tiene tanto impacto por eso queremos ponerle el orgullo de ser español como si fueran cosas incompatibles no sólo es rancio y casposo es que está condenado al fracaso o al menos eso quiero creer bienvenidos a la vez