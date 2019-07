a esta hora empieza la ronda de consultas para la investidura en la Asamblea de Madrid el primer turno es para la candidata de Unidas Podemos Sisa Serra que ya ha dicho que apoyará al candidato socialista Ángel Gabilondo una hora después a las seis será el turno para la candidata de Vox Rocío Monasterio y el Ayuntamiento de Madrid sólo dará una solución temporal a las familias desahuciadas del bloque de argumentos a once en Lavapiés el anterior Gobierno les promete una solución habitacional pero ahora el Consistorio ha dejado de pagarles la pensión en la que se alojaban desde hace cuatro meses esta mañana se han reunido con el nuevo delegado de Familia y Bienestar Social con José Aniorte que sólo les ha garantizado el pago de esa pensión durante quince días más Eduardo Gutiérrez ex portavoz de bloques en lucha como quince días

Voz 3

01:24

es dar el tiempo para ver cuál es la solución cuál es la solución no lo sabemos y ellos tampoco lo sabe no no no sé en este momento no saben cuál puede ser la solución