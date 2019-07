Las noticias de Cantabria, 17:02 (01/07/2019)

desde la Guardia Civil aconsejan de cara al periodo vacacional recién estrenado no dejar ningún objeto de valor en el interior de los vehículos llegado el verano falta personal para cubrir las vacantes por vacaciones que se producen en los servicios de Policía Local de varios municipios de eso genera problemas por diversos motivos Candela gordo Bill y en Camargo se repite la situación que denunciaron ya meses hace meses los policías locales del municipio es la Guardia Civil la que tiene que acudir a las llamadas y un trabajador de seguridad privada es el que está atendiendo en comisaría desde el sábado la alcaldesa de Camargo defiende Esther Bolado sostiene que el problema surge no por las vacantes sino porque el elevado número de efectivos que se han cogió la baja por los que se niegan a hacer horas extra

Voz 3

01:38

tú has causaría si no es a causa de las de las bajas y en algunos casos de bueno pues algunos policías que cogemos una sindicales los fines de semana en turnos de noche sino no tiene que ver con las vacantes que tenemos un problema es es cierto de incremento como algo pero no es la causa en este caso de de Kennedy contratada seguridad privada este fin de semana