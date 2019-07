Las noticias de Castilla y León, 17:02 (01/07/2019)

Voz 3

00:07

Kilian de Madrid que ha denunciado por discriminación a los responsables de un campamento inglés en Aldea Duero en Salamanca la afectada es una niña de once años con necesidades especiales a la que nada más llegar al campamento invitaron a que no durmiera con el resto de sus compañeros informa Elisa Muñoz Inés tiene once años y si le hablas muy rápido Le cuesta un poco procesar información pero por lo demás nunca ha tenido ningún problema para relacionarse con niños de su edad desde hace un par de años pasa a quince días de verano en algún campamento este año sus padres pensaron que era buena idea que fueron campamento para aprender inglés su madre también le pidió la monitora que no le informase al resto de niñas de las características de Ness porque la iban a etiquetar desde el principio pero no fue así el primer día de campamento a las once de la noche esta madre recibió una llamada de Yesa monitora