Las noticias de Galicia, 17:02 (01/07/2019)

Voz 1

00:46

bueno primero es sorpresa pero señor Bugallo que respeto que Fraga tales afirmaciones primeiro pensando esa vendo señor Bugallo como sabe becas competencias abstengo propio Ministerio de Fomento por lo tanto gobernar España por lo tanto Partido Socialista e de España nos estamos clamando no desertó esas eses localismos que no se materialicen en que no se continúe con él es comienza hoy la campaña de alto riesgo de incendios en los montes una circunstancia que ha provocado las discrepancias entre la oposición y el grupo popular en el Parlamento mientras el PP considera que el modelo de la Xunta mejora cada año e incrementa los medios los socialistas lamentan que no se tengan en cuenta las resoluciones de la Comisión de Estudios sobre los incendios forestales que inciden en la prevención y un apunte más la Guardia Civil desarrollarán Operativo Especial de Seguridad Vial con motivo de la celebración en la localidad lucense de Viveiro del festival resurrección Fest por lo que reforzará los servicios para detectar todas aquellas conductas que afectan en mayor medida a la seguridad vial como son el consumo de alcohol o drogas y las conducciones temerarias el dispositivo comenzará antes de la apertura del festival el miércoles tres de julio hice mantendrá activado hasta el lunes día ocho al día siguiente de su finalización