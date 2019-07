Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (01/07/2019)

Voz 2

00:14

Satse denuncia que en la región se cierran ochenta y seis camas en los hospitales de la provincia de Albacete ciento veinticuatro la de Ciudad Real setenta y cinco la de Guadalajara doscientos veinticuatro en la provincia de Toledo que sería la más afectada por el contrario el Hospital de Cuenca no cierra camas este verano SATSE ha criticado que las distintas administraciones sanitarias utilicen todos los años como chivo expiatorio el argumento de que la gente se va de vacaciones para cerrar camas y servicios además de no suplir adecuadamente los enfermeros y fisioterapeutas de los centros la Organización Sindical lamenta que en lugar de aprovechar el verano para seguir trabajando en la reducción de listas de espera esta se incrementan más precisamente por este factor porque se paralizan las consultas externas las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes