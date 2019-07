Las noticias de Navarra, 18:02 (01/07/2019)

la junta de portavoces del Parlamento de Navarra rechazado hoy posicionarse en contra del recurso de inconstitucionalidad que han presentado Partido Popular Vox y ciudadanos a la ley foral de víctimas provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos la declaración ha sido presentada por Geroa Bai ha contado con el apoyo de Euskalherria Bildu Podemos e Izquierda Ezkerra pero no ha prosperado en el primer punto al recibir el voto en contra de Navarra suma y la abstención de los socialistas navarros sí han prosperado otro tres puntos de la declaración en los que el PSN ha votado a favor el portavoz de Groban Koldo Martínez detallaba los puntos aprobados

misma no el Parlamento de Navarra repudian las inaceptables acusaciones de intento de blanqueo de ETA que han lanzado los portavoces del Partido Popular Vox se reafirma en la necesidad ética y política de buscar la verdad la justicia y la reparación para todas las víctimas abogamos por el diálogo como el marco para solucionar las discrepancias políticas frente a sistemática judicialización de la política

por cierto que el líder del Partido Popular Pablo Casado ha exigido hoy al presidente del Gobierno nacional en funciones Pedro Sánchez una rectificación de su política alertando de que ha dicho Casado hoy la hora de la verdad es Navarra de hecho ha señalado que si no se produce esa rectificación su partido no cooperará ni activa ni pasivamente para que el PSOE siga igual intervención de Casado en los cursos de verano de la Fundación FAES en presencia otra entre otros dirigentes políticos de José María Aznar