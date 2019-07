Las noticias de Andalucía, 18:02 (01/07/2019)

Voz 3

00:49

asistir en eh que los salarios de los diputados y diputadas de los altos cargos lógicamente es hace me dejen hice tengan como referencia el Salario Mínimo Interprofesional que se cobren dieta que se justifiquen no como está ocurriendo que hay diputados diputadas y altos cargos que cobran dietas sin estar justificada oportunamente a través de los recibos tampoco nos parece no nos parece tampoco el hecho de que se estén dando también indemnizaciones por alquiler a quienes ya ostenta un salario digno