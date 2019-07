SER el Madrid Unidas Podemos apoyará Ángel Gabilondo en la investidura de la Asamblea acaba de terminar la reunión de su portavoz y Serra con el presidente de la Cámara Juan Trinidad Se rápida además que no haya un pleno sin candidato como podría ocurrir si no hay acuerdo entre los partidos

estamos en disposición de apoyar una investidura de Ángel Gabilondo siempre y cuando lleguemos a un acuerdo programático además también Le transmitido a a Juan Griñán al presidente de la Cámara que entiendo que tiene que presentar a la investidura a la persona que tenga más apoyos es decir que si Ángel Gabilondo después de la ronda de consultas es la persona que más apoyos tiene debería de ser quién se pueda presentar a la investidura antes del día once lo he visto

Voz 1915

00:50

lo que comience la reunión entre el presidente de la Cámara y la candidata de Vox Rocío Monasterio el primer día así Madrid central ha dejado grandes atascos y un aumento de la contaminación en la capital desde esta mañana ya no no hay multas y eso ha hecho que el tráfico aumente un seis y medio por ciento en la M30 un cinco por ciento en la almendra central y un ocho por ciento fuera de la M30 además los niveles de polución se han disparado en la plaza del Carmen ha estado por encima de los setenta microgramos durante toda la mañana cuando el valor límite es cuarenta activistas de Greenpeace han cortado esta mañana el tráfico en Cibeles una protesta a la que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha respondido así yo siempre he dicho que en vez de una cosa