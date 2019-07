Las noticias de Galicia, 18:02 (01/07/2019)

Voz 1461

00:36

el plazo para llegar a un acuerdo se ha ampliado hasta el día ocho mientras Podemos ha urgido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez a intervenir de forma inmediata en la resolución de la venta de Alcoa pues cree que la multinacional fabricante de aluminio ha puesto todos los obstáculos posibles habidos y por haber para frenar el proceso de venta de las factorías de Avilés y A Coruña de la política el venga de Ferrol ha anunciado que no se incorporará al gobierno local liderado por el socialista Ángel Mato el bloque ha señalado en un comunicado que las respuestas obtenidas por parte del PSOE a los problemas que han puesto sobre la mesa no son las que esperaban de esta forma Mato gobernará en minoría en el concello verano balance de la actividad desarrollada por las viviendas de uso turístico el ochenta y dos por ciento de los gallegos que comercializa en una vivienda de este tipo cuenta que hubo un único inmueble en alquiler y sólo un siete por ciento de los propietarios dispone de más de dos en el mercado según la Xunta la regulación que se hizo hace dos años funciona el Ayuntamiento más destacado Sansó que supera las mil seiscientas viviendas a mucha distancia se sitúa Grove Barreiros Foz Cangas o pollo y un apunte de los sucesos la Policía Nacional ha detenido en Vigo a una mujer de cincuenta y cuatro años a la que acusa de drogar cortar con un cuchillo y meter en la bañera a la novia de su ex compañeros en mental pretendía aparentar el suicidio de la víctima fueron los agentes los que impidieron que esta mujer llevara a cabo su plan