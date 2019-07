Escucha las noticias de las 03:00 (02/07/2019)

Voz 1510

01:22

hablará con Batet para la investidura por teléfono desde Bruselas porque hoy en la arena europeas siguen las conversaciones para decidir quiénes presidirán sus instituciones y además hoy también se constituirá el Parlamento Europeo una cámara a la que no van a poder dictar las pues de Mon y el exconseller Toni Comín es noticia de las últimas horas la justicia europea ha rechazado el recurso presentado por el ex president para acceder a su escaño en la Eurocámara Pilar Velasco ni Push the money Toni Comín tomarán posesión del acta de europarlamentarios como pretendían el presidente del Tribunal Europeo ha rechazado la petición de cautelares así considera que no acataran la Constitución de manera presencial y por tanto la Junta Electoral Central no remitiera sus nombres a Bruselas es un asunto que deben resolver las autoridades nacionales no hay ninguna razón asegura para que el Parlamento Europeo decida sobre sus escaños y en cuanto a Juncker Se el Supremo ha decidido resolverlo mediante una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo los jueces preguntan si las garantías de los eurodiputados incluyen la libre circulación por el territorio europeo lo que implicaría que Junqueras pudiera salir de prisión a recoger el acta Isère eurodiputado si es así la sala pregunta también si está obligado a levantar la prisión de manera auto también sobre el proceso les hablamos ahora sobre el hackeo a los correos electrónicos de los jueces que instruyen el caso entre ellos Manuel Marchena el presidente del tribunal ocurrió el sábado y ha vuelto a suceder la Fiscalía ha decidido empezar a investigar el origen de esa vulneración de la privacidad Ana Terradillos la fiscalía abierto diligencias ya ha comenzado a recabar