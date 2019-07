y aunque todavía es pronto para saberlo está en curso la investigación los primeros indicios apuntan a que el fuego no parece originado por causas naturales Rafael Cubero director general de Política Forestal de la Junta de Castilla La Mancha

es cierto que hay indicios pero no no sería

Isabel Días Ayuso no tiene los apoyos suficientes para presentarse a esta investidura sino que tiene más apoyos Ángel Gabilondo lo vamos a ver mañana en este sentido lo que le he transmitido también es que creo que aunque a él no le gusta Ángel Gabilondo debería de poder permitirle presentarse a la investida