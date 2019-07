Las noticias de Asturias, 06:50 (02/07/2019)

nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y extensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno el coche el coche pues ya no piensa seguir esperando Vic audita del uno el XXXI dijo yo ahora tú Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales saudí

son las siete menos ocho minutos de la mañana con Martín Valle en la técnica y vamos a desarrollar ahora las noticias de la mañana Alcoa retoma la venta de sus fábricas de Avilés y Coruña aparte capital después de que el fondo de inversión haya mejorado sus garantías financieras amplían además hasta he al treinta y uno de julio el plazo para cerrar un acuerdo Alcoa quiere que los trabajadores respalden el posible acuerdo algo a lo que se muestran reticentes el director general de Industria Manuel Monterrey cree que estamos ante una encrucijada definitiva

se sustancie haría un periodo de de un hasta treinta y uno de julio para que parte aportara esas esas garantías que el condicionante de que si a fecha a esa fecha treinta y uno de julio no ha aportado esas garantías en el formato que eh requiere Alcoa pues daría paso a la ejecución el del del ERE con lo cual esa fecha límite del treinta y uno de de julio pues supone ya el cierre del proceso de una u otra forma

Voz 4

03:21

hombre que nosotros somos parte indispensable de este proyecto que los trabajadores y trabajadores del grupo CNET hemos conseguido lo que hoy es la operadora Telecable y que no nos vamos a ir de aquí por las no sé si está entre coméis por las buenas no