Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (02/07/2019)

Voz 1217 00:10 digo martes digo dos de julio y digo también tormentas de verano porque eso buenos días eso esperamos para esta tarde en zonas altas del interior de Valencia y de Alicante tormentas que pueden ser fuertes y que pueden venir además acompañadas de granizo por lo demás veremos nubes y las máximas se mantendrán en general aunque esperamos que bajen un poco en el interior ahora entre veintidós y veinticuatro grados en Castellón en Elche en Valencia y en Alicante ya antes de meternos en uno de esos asuntos de la economía que parece totalmente distinto según quien lo cuenta la última de Vox no sólo pierdan la mesa de Les Corts rechazará hoy con toda probabilidad la siguiente petición de documentación realizada por los ultras dos solicitudes sobre las subvenciones a colectivos LGTB y sobre qué personas de ese colectivo han dado por ejemplo cursos a menores en los colegios hasta han pedido el certificado de penales de esas personas no acaban ahí han registrado los ultras otra petición sobre las estadísticas de los casos de eso que llaman ellos violencia intrafamiliar no sólo en relación a la violencia ejercida por hombres hacia las mujeres no sino de la violencia ejercida por mujeres contra hombres

Voz 2 01:21 Compromís ya ha dicho que Vox sólo busca fomentar el odio y ahora sí

Voz 1217 01:26 es es de calado y realmente importantes al margen de las ocurrencias de los Alcántara de la política yo digo Mercosur suena a gran superficie comercial pero no es eso es un acuerdo comercial un acuerdo con Argentina Brasil Paraguay y Uruguay un acuerdo que ha provocado que aquí el sector agrícola con lo de los cítricos y Sudáfrica todavía caliente se ponga de uñas afirman que el citado acuerdo facilitará la entrada de plagas además de dar facilidades a los productos de esos países que pueden acabar haciendo seria competencia los productos de aquí desde el fin de semana llevamos oyendo voces en contra las asociaciones agrarias ayer el Comité de gestión de cítricos bueno pues ayer también preguntamos a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero que entiende la inquietud pero que asegura que ni mucho menos es tan fiero es el León como lo están pintando Ana Durán buenos buenos días Juan primero porque falto largo trecho todavía para que quede definitivamente aprobado ese acuerdo de Mercosur ir a lo largo de ese proceso deben cumplirse una serie de condiciones por ejemplo controles fitosanitarios que eviten la entrada de plagas una homogeneización de medidas de control en todos los puertos europeos para evitar lo que ocurre ahora que algunos puertos hacen la vista gorda y no sólo eso

Voz 0131 02:36 también contempla la posibilidad de aplicar cláusulas de salvaguarda porque además va a ponerse en marcha la comisión de seguimiento propuesta por el president Ximo Puig para avanzarse a situaciones de crisis como la de los cítricos que ocurrió en la pasada campaña

Voz 3 02:50 aquí a final de año habría una una propuesta por parte de la Comisión para tratar de homogeneizar esos controles esas excepciones que estaba porque di reclamando que el sector demanda que tiene toda la razón y que yo desde luego está trabajando intensamente en esa en esa dirección al presidente chino Puig la trasladado tanto a la comisaria de Comercio como al comisario de Agricultura

Voz 1217 03:16 otra cosa también muy importante recuerda Rodríguez que Rodríguez Piñero que los acuerdos son recíprocos que los productos de allí vendrán aquí sí pero también a nuestros productos hortofrutícolas textiles de calzado de cerámica de la industria de la automoción de la industria auxiliar de la automoción tendrán acceso a un mercado de doscientos cincuenta millones de consumidores y eso también hay que tenerlo en cuenta ya que estamos con economía más Mercadona en Portugal

Voz 0131 03:42 ayer Juan Roig visitó el primer supermercado en tierras lusas que abre hoy al público antes de fin de año serán diez el primer mercado nadie puede Portugal abre hoy sus puertas está en la localidad de Cani delo cerca de Oporto

Voz 1217 04:47 hablamos ahora de universidades los ministros de Educación Isabel Celaá de ciencia Pedro Duque inauguraron ayer los Campus Científicos de Verano de las universidades de Valencia y la Politécnica un acto que sirvió para dejar claro que las universidades necesitan más dinero

Voz 0131 05:02 lo dejó claro la ministra cuando reconoció que para ampliar ese programa que este verano alcanzará a mil quinientos cincuenta alumnos de cuarto de la es hoy de primero de Bachillerato en trece campos de otras tantas universidades españolas necesita de los presupuestos generales del Estado para poder ampliarlo programa que está tomando mucha importancia y que nos gustaría ampliar necesitamos obviamente presupuestos Generales del Estado para poder ampliar es un detalle importante pero desde luego nos gustaría mucho a ampliarlo porque esa ciudad

Voz 1217 05:31 falta dinero del Estado lo dejó claro la ministra la acaban de escuchar pero también que las autonomías se mojen y en ese sentido el president de la Generalitat Ximo Puig se comprometió ayer en Castelló a elaborar un nuevo plan de financiación de las universidades públicas valenciano

Voz 0131 05:46 Ximo Puig asistió ayer a la presentación del Cuarto Informe del Sistema Universitario Público Valenciano

Voz 1217 05:51 un informe que aborda entre otros asuntos la financiación

Voz 0131 05:54 el president de la Generalitat mostraba su compromiso con esta cuestión asegura que se va a elaborar un nuevo plan de financiación para las universidades

Voz 7 06:01 me sacos de copla meses para elaborar aún no la de financiamiento quién está Públiques Valencianes el sistema el que voler mes de una manera concertada con Podem ser utilizados otra banda les usted Anestad consiguen sentó equina de la situación que la ya de Finances

Voz 1217 06:21 la situación de la Generalitat valenciana ya saben cuál es que no llega el cambio de modelo de financiación no llega el dinero que nos correspondería por parte del Estado y por tanto no se pueden afrontar todos esos compromisos pendientes desde hace tantos años ya hablando de educación pero de la de antes de llegar a la universidad el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en la Comunitat FSIE exige a la Conselleria d'Educació que no despidan los meses de verano a los profesores interinos como pasaba habitual

Voz 0131 06:47 de la Consellería se comprometió el año pasado a arreglar este problema pero los trabajadores aseguran que la solución ha sido sólo parece

Voz 1217 06:53 al hilo de educación de sanidad porque a la Consellería del ramo niega que este verano vayan a cerrarse tres mil camas de los hospitales públicos como ha denunciado el sindicato de enfermería Satse señala la Conselleria que la media de camas operativas durante los meses de verano será del noventa por ciento

Voz 0131 07:09 Sanidad afirma que no se van a cerrar esas tres mil camas y que Satse comete el mismo error que el año pasado porque suma el total de camas cerradas en julio agosto y septiembre como si fuesen camas diferentes Sanidad insiste

Voz 8 07:20 en en que el mes en que más porcentaje de camas se cierra

Voz 0131 07:23 este verano es un doce por ciento de la crónica

Voz 1217 07:25 Tica volvemos al presiden Puig que opinó ayer que el adelanto electoral de las generales sería el peor de los escenarios posibles instaba a estudiar todas las salidas que el Asahi dijo en Los desayunos de Televisión Española el presidente insistió en que el escenario nacional no es el escenario de la Comunitat Valenciana donde sí ha sido posible llegar a un acuerdo a tres años

Voz 0131 07:44 a su coche defendía también el aumento de las consellerías señala que se ajusta a las necesidades de la administración autonómica que cuando gobernaba el PP había más Consellerias y eso que era un gobierno monocolor

Voz 9 07:55 que en estos momentos evidentemente hemos pensado que eran mejor desarrollaron Gobierno de estas características pero antes con boleros mayor absoluta había más consejerías osea que que no no no no sé intente trasladar que sea aumenta la Consejería simplemente porque hay un Gobierno hemos compartido pues antes comedia absoluta había más consejerías también es la cuestión es que la aritmética española no es la aritmética Balenziaga por eso no es trasladable

Voz 1217 08:20 ya acabamos con un dato que debería hacernos pensar aunque precisamente lo que confirma es que somos de pensar poco los valencianos somos los que más tiempo hemos visto la televisión durante el mes de junio casi cuatro horas de media al día en concreto tres horas y cincuenta y siete minutos el consumo televisivo de los españoles se sitúa por poco por debajo tres horas y treinta y cinco minutos diarios por persona lo que representa dieciocho minutos menos que en el mes de junio del año pasado lo dice un análisis mensual del comportamiento de la audiencia televisiva de Barlovento Comunicación

