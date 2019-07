Escucha las noticias de las 07:00 (02/07/2019)

Voz 0027 00:00 son las siete de la mañana a las seis en Canarias el en la SER Mel muy buenos días Pedro Sánchez acordará hoy con Meritxell Batet la ficha de su sesión de investidura en el Congreso según fuentes socialistas Sánchez se inclina por porel veintitrés de julio porque dicen es la opción que menos problemas daría Incasol que la investidura fuera finalmente fallida España terminada abocada a una repetición electoral lo que tienen claro los socialistas o al menos eso dicen en público es que no habrá segunda vuelta en septiembre o gobierno en julio o elecciones Isabel Celaá ministra portavoz

Voz 2 00:51 estamos trabajando profundamente para que la investidura sean julio y como dice el presidente no en agosto no es septiembre por una razón porque queremos que el país funcione desde ya

Voz 0027 01:02 para eso necesitando que la derechos se abstenga hay tanto PP como ciudadanos siguen en el nuevo o bien que Unidas Podemos les apoye los morados siguen exigiendo un gobierno de coalición estando ellos en el Consejo de Ministros tratan de espantar los miedos que argumentan en el PSOE para negarse lo empezando por Catalunya la formación de Iglesias siempre defendió en allí habla de presos políticos pero según la portavoz de Podemos Noelia Vera ellos serán leales a lo que firmen con el SOE

Voz 3 01:26 cada uno tiene sus posiciones con respecto equis temas y no vamos a pensar igual siempre en todo pero bueno entiendo que compartimos gobierno eso implica tener una lealtad con el proyecto político que firme y que compartamos desde desde un Gobierno

Voz 0027 01:37 pero va a estar hoy la noticia y donde no saben todavía si iban a tener gobierno es en Murcia

Voz 4 01:41 yo como secretario general estoy aquí porque hay un presidente

Voz 5 01:44 nada

Voz 0027 01:44 que ha pedido ayuda

Voz 5 01:47 decían nacional el secretario general del

Voz 0027 01:50 Partido Popular Teodoro García Egea al rescate de su candidato murciano Fernando López miras hoy se vota la investidura de López miras no la tiene garantizada a sus votos y los ciudadanos necesitan sumar los de Vox para llegar a una mayoría en segunda votación que será el jueves les bastaría con la abstención pero de momento no tienen garantizada ni una cosa ni la otra porque los ultras exigen derogar parte de la ley LGTB y sobre todo exigen firmar un pacto a tres con Ciudadanos lo mismo que en Madrid

Voz 1875 02:18 no podemos apoyar a nadie en la investidura puesto que no hemos llegado a un acuerdo firmado por las tres partes con nadie nuestra condición era con el punto del compromiso es que hubiera un acuerdo que se firmara por las tres partes la pertenencia muy clara

Voz 0027 02:34 el Rocío Monasterio box le ha dado a ciudadanos hasta las dos de esta tarde para que se sienten con ellos y firmen ese pacto a tres el presidente de la Asamblea de Madrid tiene que convocar hoy el pleno de investidura no está claro todavía qué va a hacer porque puede convocarlo con la popular diez Ayuso como candidata a pesar de que no ganó y a pesar de que no tiene los apoyos suficientes o por lo menos eso parece puede convocarlo con el socialista Gabilondo que sí ganó pero tampoco parece que tenga los apoyos suficientes o puede convocarle incluso el pleno de investidura sin candidato a la investidura para que se pone en marcha la cuenta atrás hacia una hipotética repetición electoral en la Comunidad de Madrid y en Estrasburgo hoy se constituye el Parlamento Europeo la sesión empieza a las diez de esta mañana todavía no sabemos quién va a presidir la Cámara que sí sabemos Isabel Villar buenos días

Voz 7 03:25 días es quién no se va a sentar hoy en el Europarlamento

Voz 0027 03:27 es Carles Puigdemont si ni él ni la justicia

Voz 7 03:30 P ha rechazado las medidas urgentes que pedían para estar hoy en la sesión constitutiva del

Voz 0027 03:34 la cama del revés de la justicia europea a la defensa de de pulmón la fiscalía investiga el ataque informático al correo electrónico del juez del Supremo Manuel Marchena y a otros miembros del alto tribunal

Voz 7 03:44 el ataque lo ha reivindicado un grupo Anonymous Catalonia que ha publicado correos de Marchena en Twitter Se están analiza analizando esos tuits investiga a cuántos magistrados fiscal San hackeado

Voz 0027 03:54 esto los coches eléctricos los nuevos tendrán que hacer ruido por ley ha entrado en vigor la normativa europea que obliga a los coches eléctricos nuevos a simular ruido por lo menos un volumen similar al de un motor normal para alertar a P

Voz 7 04:13 patrones exciclista esto los nuevos los coches que ya están circulando tienen dos años para incorporar el sistema de sonido que esta mañana les vamos a

Voz 0027 04:19 dar en Hoy por hoy la historia de Mauro un niño de un año y medio que acaba de recibir un esperadísimo trasplante de médula el niño tiene una enfermedad rara que afecta a su sangre subida era muy muy complicada llevaban meses implorando que apareciera un donante compatible por fin ha aparecido ese donante Le han practicado el trasplante y ahora toca confiar en que el cuerpo del pequeño Mauro la médula de su donante tengan feeling como dice el padre del niño padres llama Raúl hemos hablado con él le da las gracias al donante anónimo que ha cambiado la vida su hijo

Voz 6 04:50 yo no sé la verdad quince edad verdad que desde aquí dale millón Vega te vas no hay palabras para agradecerle entre devuelve trató Henri también en el mapa gusto porque yo estoy en aislamiento Monés no podemos salir de la habitación de hecho aquí no vamos lleva treinta o cuarenta evita logo

Voz 0027 05:11 en los deportes Luis de la Fuente lamenta que los recientes campeones de Europa sub veintiuno no tengan sitio en equipos de la Liga española Sampe

Voz 1161 05:17 lo reconocía anoche en El Larguero jugadores destacados del campeonato como Daniel hubo en el Dinamo de Zagreb Fabián Ruiz en el Nápoles Pablo Fornells recién fichado por el West Ham

Voz 0027 05:26 cuando hijo de éste

Voz 8 05:28 a ver qué tiene que mucho sobre la Liga española jugar fuera yo no es que no lo entiendo entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 1161 05:38 el próximo en marcharse será Ceballos no cuenta para Zidane y que equipos como el no el Tottenham son sus posibles destinos para un hace sí

Voz 0047 05:45 no

Voz 0027 05:47 vi Pérez buenos días buenos días poco a poco se